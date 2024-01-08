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737 Max 9停飛令 阿拉斯加、聯航8日又取消逾300架班機

特派員黃惠玲／即時報導
聯邦航空管理局(FAA)在阿拉斯加航空公司班機5日傍晚發生窗戶脫落的飛安事故後下令停飛波音737 Max 9客機，是對波音Max系列噴射飛機的最新打擊。(路透)
聯邦航空管理局(FAA)在阿拉斯加航空公司班機5日傍晚發生窗戶脫落的飛安事故後下令停飛波音737 Max 9客機，是對波音Max系列噴射飛機的最新打擊。(路透)

因窗戶脫落的飛安事故，遭聯邦航空管理局(FAA)下令停飛的波音737 Max 9客機，繼續嚴重擾亂阿拉斯加航空以及聯合航空的航班計畫，這兩家航空公司8日總計取消了342個航班。

航空公司跟蹤服務FlightAware表示，8日阿拉斯加航空公司取消了138架航班，占其所有航班的20％。根據阿拉斯加的一份聲明，7日737 Max 9停飛，嚴重影響了該航空公司的運營，當天約有170個航班因此取消。

阿拉斯加航空公司共有65架737 Max 9，該公司表示，在FAA提供有關如何檢查這些飛機的詳細信息前，不會讓這些飛機恢復服務，聲明稱「我們在等待FAA及波音公司適航指令檢查標準的同時，我們的維修團隊已經做好準備，隨時執行所需的檢查。」

阿拉斯加航空還表示，取消航班的情況將持續到本周前半期，該公司鼓勵有搭乘計畫的乘客，出行前先查看電子郵件和alskaair.com確認班機起降情形。

美國另一家使用737 Max 9飛機的聯合航空，8日也出現了大規模的航班中斷情形，聯航總計在8日取消了204個航班，占其所有航班的7％。

聯合航空共有九架737 Max 9飛機，7日的停飛令導致60架航班取消，旅客同時還面臨剛結束周末的冬季天氣挑戰。

停飛令起源於一架阿拉斯加航空的班機在上周五(5日)飛行途中，發生窗戶脫落的意外而緊急破降，FAA因此下令停飛所有該型號班機，聯邦並已經啟動調查。

FAA表示，其停飛令將影響全球171架飛機，儘管一些受影響的航空公司由幾百架飛機組成機隊，但臨時停飛仍舊會給旅客帶來干擾，因為航空公司必須立刻解決排班問題。

重新安排航班取決於多種因素，機隊規模較大的航空公司通常更容易調整飛機以滿足客戶需求。機隊規模較小的航空公司，以及對該型號飛機依賴度較高的航空公司，則會面臨更大困難安排班機。此外，機場地理位置也會影響這次的停飛問題，有更多飛機的機場則可能會有更多的備用飛機來替代停飛機型。

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