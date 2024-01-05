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「銀行代表」來電 大學生交出金融卡…一步步被騙近萬元

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
詐騙份子說服伊州大學生巴茲將金融卡放在郵箱，過程均由監視攝影機錄下。(youtube截圖)
詐騙份子說服伊州大學生巴茲將金融卡放在郵箱，過程均由監視攝影機錄下。(youtube截圖)

一種新的銀行詐騙讓年輕學子差點失金近萬。一名就讀伊州布萊德利大學(Brandley University)的學生，遭詐騙份子騙得銀行金融卡(debit Card)的個人識別號碼(PIN)以及該卡的實體卡，接著犯罪者不僅從提款機領走900元，更在沒有身分證件下，大膽拿著這張金融卡到大通銀行領走8400元現金。

受害者巴茲(Jack Batz)現身分享自己的受騙過程，並提醒大家不要跟他一樣上當。

他描述，他接到假裝是大通銀行工作人員打到他手機的電話，對方稱，巴茲的帳戶上有一筆從德州購買的交易涉及詐騙行為。巴茲說，他覺得不可思議的是對方知道他所有的帳戶信息，包括最近的交易紀錄，導致他因此相信對方的確是銀行代表。

然後騙子要求他停用金融卡，並把該張卡片放到家門口郵箱，他甚至還被對方說服提供了PIN號碼，藉此「保護」自己的帳戶。

根據伊州沃基根警局(Waukegan police department)的報告，騙子拿著巴茲的金融卡，到該市一家大通銀行的提款機，先領取了900元，接著還到銀行內從服務員櫃臺提領了8400元現金，這也意味銀行櫃臺員在巴茲沒有拿出身分證件的情況下，把現金交給了騙子。

巴茲說，即使客戶提供了PIN號碼，銀行應該設置更多的安全屏障。大通銀行對此沒有回應，但公開了有關提醒詐騙的信息。大通銀行的聲明表示，「我們敦促所有顧客不要理睬電話、簡訊或網路上要求匯款，或要求到某個網站、銀行帳戶的請求，因為合法公司不會提出這些要求，只有騙子才會這樣做。

巴茲說，在公開受騙信息前，大通已經退還了他大部分的存款，在媒體報導他的故事後，大通也退還了騙子從提款機取走的存款金額。

大通銀行呼籲，一旦收到詐騙簡訊，請依照金融卡背面的電話號碼打電話給銀行確認，此外，千萬不要向任何打電話給你的人提供密碼。

伊州 德州

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