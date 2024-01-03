口罩令回歸 呼吸道病毒感染嚴重 芝多家醫院恢復實施

芝加哥地區的一些醫院再次要求訪客、患者、工作人員戴口罩。(西北大學醫學院臉書截圖)

三大傳染性疾病Covid、流感 、呼吸道合胞病毒(RSV)感染率持續攀升，芝加哥 地區一些醫療保健系統再次要求訪客、患者、工作人員必須戴上口罩 ，以幫助減輕近期呼吸道病毒的傳播。

芝加哥羅許醫院(Rush University Medical Center)2日宣布新政策，要求患者、訪客和工作人員在等候區和病房等互動場所，必須佩戴醫院批准的口罩；庫克郡衛生局和旗下有八家醫院的Endeavour Health醫療系統，則早在上個月就施行了口罩令。

羅許醫院成人和兒童傳染病專家阮大衛(David Nguyen)表示，醫院做出這項決定主要是由於流感病例急劇增加。他說，雖然COVID-19、RSV仍然令人擔憂，但這兩類病例似乎已經趨於穩定，所以「流感實際上是我們真正擔心的」。

他指出，在新冠病毒流行初期，戴口罩和保持社交距離使流感和呼吸道合胞病毒「顯著中斷」，採取新的口罩令旨在「應對所有這些感染」。

芝加哥市衛生局表示，從去年12月初到12月23日期間，芝加哥重症監護室收治的流感患者人數增加了一倍多。伊州公共衛生廳的數據也顯示，12月最後兩周，伊利諾州急診室收治的流感患者數量增加了一倍多。

芝市衛生局數據指出，到去年聖誕夜為止，芝加哥醫院每天平均收治30個COVID-19患者。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的指標，伊州100多個郡縣中，超過一半的郡(包括庫克郡、杜佩琪郡)的新冠住院率處於中度或高水平。

伊州公共衛生廳在上個月中旬，建議醫療保健機構加強呼吸道病毒緩解工作，隨後也推出了多項因應措施。伊州衛生廳廳長沃拉(Sameer Vohra)表示，「我們最關心的是呼吸道病毒傳播和住院率較高的郡醫療保健設施，並建議在患者護理區域戴口罩，特別是在急診室和照顧免疫功能低下患者的區域。」

芝加哥大學醫學中心(UChicago Medicine)一直仍堅持口罩政策，要求所有員工和出現症狀的訪客戴口罩，同時強烈鼓勵其他訪客和患者佩戴口罩。西北醫學中心也遵循類似的規則，只有當訪客和患者出現咳嗽、打噴嚏、喉嚨痛、發燒和流鼻水等症狀時，才須戴口罩。

羅耀拉醫院(Loyola University Medical Center)要求其設施中的每個人無論有無症狀都要戴口罩。

庫克郡衛生局上個月也更新了訪客政策，醫院病房允許每位患者兩名訪客，緊急創傷病房和門診區則允許每位患者有一名訪客。