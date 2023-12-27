車禍摔落路橋 印州男子受困6天後奇蹟獲救

一名20多歲的男子發生車禍後人車一起掉落高路公路橋下，受困將近一周後，幸運被兩位漁民發現。(印第安納州警)

印第安納州 兩位漁民26日在州際公路I-94一處路橋下，發現了一輛卡車殘骸，兩人看到有人在車內，本來以為車裡男子已經身亡，沒想到在伸手觸摸確認時，該名男子醒了過來並開始說話，原來受傷男子車禍發生後傷勢嚴重無法動彈，實際上已困在車內多日，在幸運遇到兩漁民後終於獲救。

印州警方稱，漁民德拉托雷(Nivardo Delatorre)跟他的岳父賈西亞(Mario Garcia)26日一起在高速路波特吉(Portage)出口以東約一哩的鹽河(Salt Creek)散步，兩人突然看到一輛墜毀在高速路橋下的車子，這部車剛好掉在20號公路與294州際公路間的94號公路的橋下。

德拉托雷隨即跟岳父前往查看汽車情況，發現車內有一名看起來似乎已經死亡的男子，賈西亞伸出手去碰該名男子肩膀想確認一下，沒想到這名男子醒了過來，把頭轉向兩人並開始說話。

這兩位好心人馬上撥打了911，他們說，該名受傷男子表示，他在上周三(12月20日)發生車禍後就一直受困在車內，賈西亞說，很高興他跟女婿及時發現了受傷男子，「否則再多一天，情況就會大不相同。」

印州州警說，受傷的男子年齡20多歲，經救護人員成功將他從車內移出後，已經空運到印州南本德附近的一家醫院救治，警方說，該名男子來自南本德。

州警說，受傷男子被困時間將近一周，且傷勢危及生命，救護人員花了好幾個小時，才把他從車子殘骸中營救出來。

警方稱，該男子從事零工與雜活，在他遭遇車禍受困後，警方並沒有接到失蹤報告，而根據現場的情況，他也無法拿到手機撥打電話求救。

警方說，他還活著是個「奇蹟」，尤其今年聖誕期間的天氣比往年溫暖，也讓受傷男子不至於受凍致死。