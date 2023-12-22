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芝前區長柏克貪腐勒索罪成 華商崔華賄賂定罪

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
柏克擔任14區區長長達54年。(芝加哥城市俱樂部官網截圖)
柏克擔任14區區長長達54年。(芝加哥城市俱樂部官網截圖)

經過長達16天的審理，曾為芝加哥市議會最有權勢區長的柏克(Ed Burke)貪污案件，21日由陪審團成員裁定13項貪污、勒索罪成，年底將滿80歲的伯克，將面臨最高達20年的刑期。華裔開發商崔華(Charles Cui，52歲)也在該案中因賄賂定罪，他被指控雇用柏克的公司進行房地產稅上訴，藉此換取柏克協助解決其地產的電線桿問題。

柏克擔任過54年的芝加哥市區長，也是議會財政委員會主席，長期縱橫政壇的他，被稱為最有權勢的芝城政治人物，這位前區長面臨14項指控，包括敲詐勒索、賄賂、勒索未遂等。陪審團由九名女性、三名男性組成，在達成最終裁決前，陪審團經過了23小時的討論。陪審團最終認定其中13項罪成，他的刑期將在明年6月19日宣判，最多將關押20年。

根據法院文件，柏克試圖敲詐芝加哥富地博物館(Field Museum)，以幫助一個親密的家庭朋友；在另一宗案件中，他試圖勒索其所在轄區14區的漢堡王連鎖店東，要求其將地稅上訴的業務交給他的私人律所處理。

不過，政府案件的核心則圍繞者「老郵局」開發案，他被判有罪是因為他利用自己的公職迫使「老郵局」開發商使用他的律師事務所。在柏克定罪的過程中，曾為華埠轄區25區區長的蘇禮仕(Danny Solis)扮演了關鍵角色，蘇禮仕同意擔任聯邦調查局線人，多次秘密錄下柏克討論相關計畫的錄音。

蘇禮仕所秘密錄下的錄音多達數百個，但他的主要目標是長期擔任伊利諾州眾議會議長的麥德根(Michael Madigan)，麥德根預計在明年4月接受審判。

而蘇禮仕願意成為臥底，則是華裔地產商黃思亦因涉嫌詐財遭FBI盯上後，主動表示可監錄相關事件而讓蘇成為調查目標。

崔華方面，他因患有未公開的疾病沒有出庭，而是通過電話聽取了對他不利的裁決，陪審團認定他五項罪名成立，包括腐敗提供或同意提供有價值的東西、利用州際設施促進非法活動、且在知情的情況下向聯邦調查局做出虛假陳述。

根據之前的法院文件，移民律師、森林湖地產開發商崔華，在西爾灣公園路(Irving Park)4900號附近持有一處房產，2016年時，他想把這塊地租給想在該地點開店的一家零售商，該零售商並提出要繼續使用在該土地上一處已經生鏽的舊招牌。

崔華在與對方簽訂合約時，明訂如果他無法為零售商取得招牌使用許可，必須降低租金，而此舉將導致崔華公司損失約75萬元。

因此崔華到市政府為該柱形招牌申請許可證，市府官員告知，該標示牌已經使用太久，無法核發新的許可證，且該招牌必須拆除時，他就找上柏克協助。崔華應允聘用柏克的私人律所代為處理房產稅，以交換柏克承諾為他拿到該招牌的使用許可。

芝加哥市長強森在判決公開後表示，民選官員有責任誠實和正直的為民服務，對選民負有維護和遵守法律的道德責任。

芝加哥 零售商 華裔

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