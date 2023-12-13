全拆了 尋求庇護移民數大減 芝市停止所有帳篷營計畫

布萊頓公園區的已完工的帳篷，目前已經全部拆除。(居民提供)

在布萊頓公園(Brighton Park)帳篷營計畫受阻後，芝加哥市府表示，不會再尋找其他地點搭建收容尋求庇護 者帳篷營。至於位於38街夾加州 大道的布萊頓公園營地已完成的部分工程，目前也已經全部拆除。

市長辦公室發言人李斯(Ronnie Reese)表示，市府現在也無計畫在115街夾好斯提特街(Halsted St.)搭建帳篷營，這個位於摩根公園(Morgan Park)的地點，原本是市府擬建的另一處帳篷營地。

李斯說，之所以停止搭建帳篷營，是因為其他安置移民 的努力取得了成效，原本在芝警局、機場露宿的人數，現已從幾千人降到幾百人。根據數據，芝城目前仍在等待入住收容所的移民人數大幅下降，現約有660人仍在等待安置，其中461人住在警察局，199人住在歐海爾機場。

不過，李斯也提到，市府還沒有放棄搭建帳篷營的想法，但就目前而言，「我們的狀況比前幾個月好得多，我們現在不需要帳篷營了。」

芝市原本堅持在上述地點興建帳篷營，且在數周前就已經展開整地、搭建工程，但隨著該營地環保評估報告公布，伊利諾州環境保護廳(IEPA)立即審查了該報告後表示，布萊頓公園營地的土壤取樣、補救措施都有疑義，鑑於進行額外取樣、處理及分析結果，以及實施相應的進一步補救措施需要大量時間，因此決定取消該計畫。

芝市現階段安置移民的另一個選擇，是把尋求庇護移民遷往容納人數較少的實體建物，例如小村(Little Village)區的前CVS藥局，該處將成為一座臨時臨時收容所，預計可住進約200位移民。

此外，大主教區(Archdiocese)即將啟用位於波特吉公園(Portage Park)區的前聖巴塞洛謬學校(St. Bartholomew School)作為收容移民的地點，預計明年1月開始可入住約350位移民。大主教區的發言人托瑪斯(Susan Thomas)說，他們將與市府簽訂一份租約，允許教區的房產迅速轉變為市府管理的收容所。