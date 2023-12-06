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麥當勞神秘新餐廳曝光 首家CosMc's開在芝加哥西郊

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
麥當勞新的連鎖餐廳是以80年代的麥當勞吉祥物外星人命名。(麥當勞廣告截圖)
麥當勞新的連鎖餐廳是以80年代的麥當勞吉祥物外星人命名。(麥當勞廣告截圖)

麥當勞預告推出的新型餐廳，即將在芝加哥西郊的柏林布魯克市(Bolingbrook)現身。一家隸屬於麥當勞金色拱門品牌的新餐廳正在該市緊鑼密鼓興建中，根據最新曝光的照片顯示，這家名為CosMc's的餐廳，將以飲料為商品主軸。

麥當勞對這個全新品牌秘而不宣。不過據網路曝光的系列照片，CosMc's將主打飲料，菜單結構與星巴克、奶茶店類似：主要商品包括冰茶、水果綿綿冰、水果能量飲料、冷熱咖啡、綿綿冰等飲料系列，吃的方面只有幾款三明治加簡單小吃。

美國版抖音Tik Tok網紅Snackulator表示，CosMc's店就蓋在麥當勞餐廳旁，說明CosMc's的重點將不是主餐食品和薯條，而是飲料類，因此將是星巴克的競爭者。還有就是考慮店面尺寸，加上有多達四條得來速車道，預測這個新品牌店應該是聚焦外賣，而不是堂食。

麥當勞沒有立即回應有關該座新餐廳的信息，也不願證實相關說法，不過，根據麥當勞首席執行官肯普辛斯基(Chris Kempczinski)在今年夏季的連鎖店第二季度財報電話會議中，曾經提到了這個新餐廳的想法。他說，CosMc's是一個小型餐廳的概念，既有麥當勞的特色，又有自己獨特的個性。

有關該餐廳的更多細節，包括開業日期等均尚未公布，但根據報導，肯普辛斯基在早些時候曾提到，預計在2024年初開業。新的連鎖餐廳擬在「有限的地區」測試市場，更多細節預期在年底前公開。

這家餐廳看起來是以麥當勞的吉祥物「CosMc」為設計原型，CosMc是20世紀80年代末期和90年代初期出現在麥當勞廣告中的一個外星人形象。此舉展現了這家總部位於芝加哥的速食連鎖店走向最新的復古風潮。

麥當勞進來還宣布將推出另一款復古收藏品，25年前快樂兒童餐(happy meal)發行的組合贈品之一「麥當勞雞塊伙伴」(McNugget Buddies)，將從下個月開始，重新出現在新的快樂餐「Kerwin Frost Box」組合包內。

麥當勞 星巴克 芝加哥

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