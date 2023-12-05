法官拒發芝12區帳篷營停工令

芝市府代表律師沃塞克(上右)、法官張瑟瑞(Chancery，上左)以及原告共同律師王軍(下左)、芝市律師麥德莉(Amie Medley)在線上聽證會中討論是否發布停工禁令。(線上聽證會截圖)

在伊利諾州州長普立茲克宣布，在環保廳(IEPA)完成審查芝加哥 布來頓公園(Brighton Park)帳篷營地環境評估報告前，該區帳篷營工程需先暫停後，布來頓公園區六位居民向法院提出對工地發出臨時禁制令的訴訟，4日舉行線上聽證會，法官表示，因州府已叫停工程，所以不會發出禁制令，但要求市府在該工地恢復施工前，必須先行告知該區民眾。

鑑於芝市日前發布的一份長達800頁的環境報告，該州下令暫時停止該項目，環評報告詳細說明了該帳篷營地的已知問題，還有市府方面採取的改善措施。州長辦公室對此表示，「我們已暫時停止該工地的施工，等待IEPA 對環境研究的審查。」

芝市稱，汞含量高於可接受水平的土壤已清除並妥善處置，這些均可現場接受全面審查。普立茲克表示，審查結果很快就會公布。

庫克 郡法院4日也針對六位布來頓公園居民提告市府的案子召開聽證，該宗訴訟由包括華裔麥珠蒂(Judy)在內的六位12區布來頓公園居民，於上月初透過律師把芝加哥市府、市長強森、預定搭建帳篷營土地業主Barnacres Corp.全部告上法庭，原告稱，帳篷營地點違反地目用途，且違法了憲法的公民知情權，因此向法院申請緊急聽證會，並要求法官頒發臨時禁令，要該處工地停工。

不過，法官以州府目前已經要求營地停工，因此沒必要再發出禁令。在此同時，法官同意原告律師亞維拉(Frank Avila Jr.)的要求，在營地恢復動工前，市府必須先告知當地居民。

原告之一的帕拉西歐斯(Ricardo Palacios)說， 芝市府從第一天起就一直在對居民撒謊，現在仍然如此，「他們不在乎污染有多嚴重」。

布萊頓公園居民Mike林表示，對於法官的裁決感到有些沮喪，但在此同時，法官敦促市政府提高透明度，則讓居民受到鼓舞，「我們希望結果會終止這個項目，因為將移民安置在一個有工業歷史的地點是不公平的。」

芝市長強森重申其立場，即大部分修復工 作(包括去除汞等有害化學物質)已經完成，並且「該地點用於臨時居住是安全的」。

代表芝加哥市府的律師沃塞克(Andrew Worseck)表示，布來頓公園帳篷營地的情況與該市投入改善之前相比，是一個更安全的場地。”

原告律師亞維拉對這些說法表示懷疑，堅稱「僅僅挖掘污染土壤並添加碎石並不是環境整治，這些作法沒有讓情況變得更安全。」