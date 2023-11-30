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甄素蓮基金會慨捐2100萬 助芝城解決槍擊暴力

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
已故華裔婦女企業家甄素蓮。(飛行食品公司)
已故華裔婦女企業家甄素蓮。(飛行食品公司)

不久前才向華人諮詢服務處捐出約900萬元購入華諮處第二據點土地的甄素蓮基金會(Sue Ling Gin Foundation)，日前又宣布捐款2100萬元，作為減少芝加哥非裔聚居區槍擊暴力犯罪的專用資金。預防社區犯罪非營利機構芝加哥CRED宣布了這項基金會的慷慨善舉，該筆經費將舉辦更多青少年活動，聘用更多人力參與預防槍擊工作。

芝加哥CRED由前聯邦教育部部長、前芝加哥公立學校系統總監鄧肯(Arne Duncan)，在2016年創立，成立宗旨在於打擊芝市暴力犯罪，該組織在芝市犯罪率高的西區、南區招募人員協助緩解街頭糾紛，並透過增加推出各項青少年活動，讓一些孩子能夠重回校園，降低成為槍擊案嫌犯或受害者的機率。

西北大學的一項研究指出，參與CRED為期兩年社區介入活動的青少年，被捕次數大幅減少73%。甄素蓮基金會的捐款，將幫助芝加哥CRED擴大現有的各項工作。

甄素蓮為已故華人成功女企業家，她在1983年於芝市創辦了「飛行食品公司」(Flying Food Group)，一開始只有芝加哥中途機場的一家航空公司客戶，到後期發展到擁有美國國內、國際數十家航空公司的客戶；該公司後來成為美國規模最大的航空餐飲供應商之一。除了航空食品的生意之外，甄素蓮在房地產業也大有作為。

甄素蓮在2014年因病過世，其長期的合作夥伴、現任飛行食品公司執行長卡頓(David Cotton)在甄素蓮基金會成立後，繼續發揚甄的熱心公益精神，今年9月基金會才宣布捐出約900萬元，協助華諮處收購了麥金利公園區，地址為3100 S. Pitney Ct. 的5.3畝土地。未來這處據點將作為華諮處擴張和發展的基礎，提高服務範圍與人次的能力。

芝加哥 槍擊 暴力犯罪

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