賓州投票機故障頻傳 選民憂2024選票爭議再起

賓州北安普頓郡在11月初的地方選舉中，發生投票機故障問題。圖為賓州一處投票所。(美聯社)

據政治新聞網站Politico報導，賓州 11月初的地方選舉中，搖擺郡北安普頓郡(Northampton)發生投票 機故障，讓外界憂心投票機爭議恐在2024大選投票日重演。

2019年選舉，約有22萬名登記選民的北安普敦首次引進Election Systems & Software公司(ES&S)生產的觸控式投票機，不料當時就曾發生故障，導致民主黨籍地區法官候選人得票數漏計，沒想到今年11月7日投票，ES&S機器再次出包，有選民發現同一台投票機印出來的選票和實際投票不同。

郡長麥克盧(Lamont McClure)坦承，當天投票開始後不久，陸續收到故障通知，選務單位緊急通知投票所，改以紙本投票和計票，但仍引起選民質疑。

賓州六個投票權益組織發表聯合聲明，指責該郡未能制定妥善應急措施，呼籲選務工作應該更加公開透明。

麥克盧表示，投票機故障是人為疏失造成：「我們正處於彼此不信任的高點，但問題解決後，像我們這樣的郡需要達到近乎完美，所以我還是認為這項系統可以幫助我們做到。」

北安普頓郡投票機故障問題，凸顯選務機構和選務人員處理選務紛爭，面臨的壓力，只要稍有疏失，極可能落入陰謀論者圈套，賓州州務卿施密特(Al Schmidt)表示：「大家普遍擔心此事會被渲染，破壞大眾對於我們執行選務工作的信心。」

麥克盧也強調：「我在19年和23年主持選務工作，學到一件事就是大幅擴充系統的安全備分。」

賓州選務工作之所以動見觀瞻，是因為賓州擁有19張總統選舉人票，是明年大選兵家必爭之地，2016年川普 僅以4萬4000票差距贏得該州，四年後川普又以8萬票之差落敗。