伊州長：州府出資 布來頓公園帳篷營本周開工 下月開放

38街夾加州大道的帳篷營預定地，已經鋪上一層碎石。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥布來頓公園(Brighton Park)帳篷營的搭建出現重大推進。伊利諾州州長普立茲克27日宣布，芝城首個由政府管理的移民 帳篷營，本周將在38街夾加州 大道的空地開工搭建，這也是至今州長對芝市長強森安置尋求庇護 移民工作最直接參與的一次。

普立茲克說，他在布來頓公園的帳篷營以及小村區(Little Village)的最新臨時收容所計畫中，扮演了重要角色，這兩處收容點將最多可容納2200個尋求庇護者，資金將來自州府撥出的1.6億移民服務經費。

州長表示，州政府在應對芝加哥移民危機方面做得不夠，他現在有機會來領導解決尋求庇護者湧入的這個前所未有問題，州長還說，如果情況不妙，他將會承擔更多責任。

普立茲克此舉很可能會進一步激怒布來頓公園附近反對搭建帳篷營的居民。

普立茲克的發言人阿布達耶(Jordan Abudayyeh)說，普立茲克準備承擔在38街夾加州大道搭建帳篷營可能帶來的任何政治打擊，這處由市府挑選的地點，看起來似乎是最便捷的選擇。

阿布達耶說，州長已經帶領州府度過許多危機，政治考慮向來都不是做什麼或不做什麼的理由，「我們處在一個拐點，天氣一天比一天冷，人們還睡在戶外，我們別無選擇。」

由於12區區長及居民不滿未公布環境評估報告就開始搭建帳篷的作法，普立茲克發出一份聲明指出，在環境評估問題結束前，營地不會正式開放。

阿布達耶說，州府希望在本周末前拿到環評的結果，同時也已經與GardaWorld達成協議，如果營地證明不適合居住，該公司不會因為已在營地開工而收取費用。

布來頓公園的帳篷營以及小村區的移民收容所，最早可望在12月中旬開放，兩處地點都將提供暖氣、伙食、社會服務及協助申請工作許可，這些費用都將由州府買單。這兩處地點將優先提供給仍在芝警局外扎營或歐海爾機場居住的家庭、殘障人士入住。

普立茲克的聲明還說，「尋求庇護者跋山涉水，合法進入美國尋求更美好的生活，我們不能讓他們住在低溫戶外。」

芝12區1區長拉米雷斯(Juila Ramirez)日前才公告市府通知27日開建帳篷營，原本不願置評的市長辦公室，之後才透過市長發言人李斯(Ronnie Reese)表示，「情況並非如此，只是設備的交付與堆放安排在27日，施工可能在晚些時候才會開始。」

拉米雷斯27日稱，無論是否已經開工，政府都必須非常清楚說明他們是否已經做出決定。