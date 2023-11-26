「獨裁市長 強森下台」 芝12區居民憤怒抗議建帳篷營

數十位布來頓公園居民在該區帳篷營預定地前抗議市長獨斷獨行。(特派員黃惠玲／攝影)

儘管過去一個多月來，芝加哥布來頓公園(Brighton Park)居民不斷抗爭，且環境評估報告顯示帳篷營預定地的土壤有金屬污染，芝市長強森仍宣布27日展開搭篷工程。對此，數十位當地居民26日冒著風雪在帳篷營工地入口高喊「市長獨裁」、「強森下台」，示威者表示，當政者無視選民心聲，忽視納稅人基本權利，令人憤怒、失望。

根據最新信息，原本預估收容2000位尋求庇護移民 的12區帳篷營地，收容人數將增加到3500名，此外，市府稱已經修補了含有金屬污染的土壤問題，其作法僅是在原地覆蓋碎砂石。

這場示威活動由鄭金光發起，以華人為主的數十位當地居民，高舉在強森頭像上印著「蓋蓋蓋，我不在乎」的海報，還有「強森你聽到我們的聲音了嗎？」、「有毒之地」等標語，希望向市府、12區區長辦公室再次傳達心聲。

鄭金光表示，市長的行為跟獨裁者無異，帳篷營工程黑箱作業，至今未向社區公布環境評估報告的結果，卻已經宣布開工，這種忽視選民權益的政客「必須下台」。

華裔居民Judy麥說，明明環評證明土壤有毒，卻讓大批尋求庇護移民住在污染的環境，「這是不符合人性的錯誤行為」，她說，如果強森連這個都做不到，就沒有資格繼續擔任市長。

西語裔的居民帕拉西爾斯(Ricardo Palacios)說，他今年選舉時投了強森一票，但現在非常後悔，「我們的市長根本不願意傾聽我們，不願意尊重我們，我們連基本的居民權利都沒有」，他說，芝市有許多空置的建物、土地，為何明明12區居民強力反對搭建帳篷營，市府卻完全不願意傾聽民意，他說，將力挺罷免 市長。

華人居民Mike林說，將尋求庇護移民安置在有毒的環境下，這不是人道主義而是沒有人性，他也擔心未來一旦移民住在該土地出現後遺症，一狀告上法庭，龐大的司法以及賠償費用，恐怕將由全市民買單。

日前因在工地入口阻止施工而遭警逮捕的朱妮嘎(Jacquelyn Zuniga)說，市府作法趨近瘋狂，他們濫用應用於社區的資金，無視於守法納稅的居民權益，而將尋求庇護者的需求放在優先位置。

華裔居民Yuan Mo說，沒有任何權力可以逾越法律，而芝加哥市長卻正在這樣做。