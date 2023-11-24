芝亞裔誤入帳單協商騙局 前帳未清又被詐走1.3萬

歲末年終各項開銷增加，許多民眾都為帳單苦惱，也讓詐騙分子有可乘之機。(pexels)

歲末佳節陸續來到，許多民眾的開銷大幅增長，在接到不斷累積的帳單金額時，尤其感到沮喪難受，一名住在芝城 郊區的莫札爾(Mohammad Mazher)就因為「帳單堆積如山」苦惱不已，因此收到聲稱「可協助支付帳單」的信息時信以為真，沒料到最終帳單根本沒有繳清，反被詐走1萬3000元。

芝加哥第七新聞頻道報導，這名住在芝城北郊艾金市(Elgin)的印裔莫札爾說，通貨膨脹推高物價，他的收入有限，欠債越積越多，付款壓力越來越大，就在他陷入困境同時，他開始不斷收到一個陌生人透過小程式What'sApp聯繫他，「來電者告訴我，他們可以協商或降低我所有帳單的金額，包括水電費、房貸、信用卡 帳單等」。

莫札爾說，對方要求他每個月向他們支付帳單金額的60％，其他40％將由他們負責，「聽起來不錯，沒想到就是騙局的開始」。

他說，對方知道他母語為印度語後，也開始使用相同語言爭取他的信任，接著騙子告訴他上網查詢一個網站，該網站主要提供「帳單協商」服務，當時只想到減輕支付重擔的莫札爾沒有做太多查證就相信了。

他先後向對方匯出1萬3000元，一開始他支付六成的帳單金額給電力公司ComEd後，的確在電力公司官網顯示他的帳單已經付清，這讓他進一步相信了對方。

殊不知騙子在帳單顯示付清後幾天，他代莫札爾支付的金額就出現銀行帳戶「餘額不足」而被取消，其他帳單也陸續出現一樣情形，「我很生氣，很不開心」，莫札爾就這樣損失了上萬元，然而所有帳單根本都未付清。

金融組織Lending Tree的分析師殊爾茲(Matt Schultz)表示，雖然坊間的確有一些合法的協商帳單服務公司，一般這類公司會從你省下的金額中抽取一部份做為報酬，或每個月收取小額月費。

但當一個自稱某公司的陌生人向你主動提供援助時，一定要謹慎，他建議向對方索取聯繫號碼，並對其提出的公司行號進行搜尋，千萬不要貿然相信。

殊爾茲表示，尤其要提防那些向你施加壓力，要求你迅速做出決定或預付服務費的公司，此外，消費者應對提供服務的公司、網站進行研究，檢查是否有英文字母 拼錯等問題，確認一切後，才能與其合作。