肯塔基州火車脫軌 硫磺洩漏引發火災 附近居民被疏散

肯塔基州羅克卡斯爾縣李文斯頓附近脫軌並造成硫磺洩漏，一所中學被用作疏散中心。（美聯社）

據CSX運輸公司稱，一列火車22日在肯塔基州 羅克卡斯爾縣(Rockcastle County)李文斯頓(Livingston)附近脫軌並造成硫磺洩漏。23日，事故引發的大火仍未撲滅，附近居民已被疏散。

CSX在新聞稿中稱，該起脫軌事故發生於22日14時23分左右，共涉及16節車廂，其中兩節載有熔融硫磺。洩漏的硫磺引發火災，CSX與羅克卡斯爾縣應急人員徹夜滅火。有線電視新聞網(CNN)援引肯塔基州應急管理部門發言人喬丹 ‧尤迪斯(Jordan Yuodis)的話稱，截至23日早上，50%的火勢已得到控制，被迫疏散的居民暫時不能返回家中。

CSX說，由於熔融硫磺在燃燒時會釋放二氧化硫，專業設備已被部署在事發地附近進行空氣質量監測。根據環境保護署網站上的說法，短期接觸二氧化硫可能損害人體呼吸系統並導致呼吸困難，對兒童和哮喘患者來說尤為嚴重。

CSX還表示，兩節載有氫氧化鎂的車廂也捲入脫軌事故，但沒有跡象表明這兩節車廂遭到破壞。其餘車廂沒有危險品。另據當地媒體WKYT報導，CSX稱，一名列車工作人員受輕傷並在現場接受了治療。