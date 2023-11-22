芝12區帳篷營預定地確認重金屬污染 市府擬清除後續建

市府準備在布來頓公園搭建帳篷營的計畫，受到當地居民強烈反對。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥12區區長拉米雷斯(Julia Ramirez)22日表示，據了解預定搭建收容尋求庇護移民 的布來頓公園(Brighton Park)帳篷營預定地，發現有重金屬污染。拉米雷斯說，市政府計畫清理污染，接下來會很快提供更多細節。

芝市長強森正在推進為2000名尋求庇護者提供過冬帳篷營的計畫，儘管居民不斷抗議，強烈表示不想要營地搭建在社區內。

這塊約11畝的土地，過去長期以來一直做為工業用地使用。紀錄顯示，這塊土地以前屬於一家鐵路公司，該地點曾經是一座煉鋅工廠，這是一種利用熱能與化學品提取金屬的作業廠。市府對於該土地有重金屬污染拒絕發表評論，也沒有透露污染的程度。

拉米雷斯說，市府計畫在過完感恩節後的周一(27日)發布一份環境評估報告，她還補充表示，她正在要求強森簽署協議，確保一旦搭建了帳篷營，將使社區受益。

目前市府仍在對這塊私人持有的工業用地進行土壤測試，以作為新抵達芝城的尋求庇護移民的收容所，這些移民絕大部分都是從德州搭乘巴士到芝加哥的。

在過去一個月期間，布來頓公園的居民多次抗議，但市府仍舊堅持以每個月9萬1000元的價格，租下這塊土地，為期六個月，且可以延期。

這塊土地由Barnacres公司擁有，而這家公司與承包市府工程的Sanchez Paving有關。

以華人 為主的布來頓公園居民，在11月10日曾發起千人抗議遊行，民眾從38街夾加州大道的帳篷預定地出發，高舉「滿嘴謊言，欺騙居民」的標語，高喊「不要帳篷營」、「我們說不」的口號，向市府表達堅定反對搭篷的決心。

本周一因有居民發現停頓一陣子的營地工程，又湧入工程車輛進入施工，紛紛聚集試圖阻擋車輛進入，包括一名華人在內的兩名抗議者，因此遭到警察逮捕。

拉米雷斯因為這個項目而受到選民強烈反對。

雖然市府表示這塊土地「似乎可以」用作移民過冬的帳篷營地，但污染測試必須確定對人類健康安全。這塊土地的地目為重型製造業用地，空地四周住了許多居民。

環境正義鄰里組織(Neighbors for Environmental Justice)成員莫瑟爾(Anthony Moser)說，「在我們看來，人們顯然不應該在工業用地上生活」，他表示，即使市府能夠清除土壤中的有毒物質，該塊空地仍然不安全。