治安、移民引發民怨 芝市長強森上任半年支持率僅28％

伊州政策學會民調顯示，高達63％的選民反對市長強森推動的搭建收容移民帳篷營。(伊州政策學會官網)

芝加哥 市民主黨籍的市長強森就職滿半年後，芝城 市民顯然對他的執政不甚滿意。一項民意調查顯示，過去半年強森的表現，只有28％的選民認可。

不到三成的支持率僅比連任失敗的前市長萊特福特(Lori Lightfoot)於今年2月的民調 中高出一個百分點；與前市長伊曼紐(Rahm Emanuel)在2016年發生非裔青少年遭警連開16槍擊斃事件後的支持率相比，也僅出一個百分點。

這項民調由智庫伊州政策學會(Illinois Policy Institute)在10月18日到22日間，採訪了800位芝城登記選民後分析發布，調查數據指出，芝城史上另一個支持率接近30％的前市長為比蘭迪克(Michael Bilandic)，他1979年任職市長時僅得到33％的認可。

報告顯示，強森在18歲到29歲的族群中支持率32%最高，40到49歲的支持率最低，只有24％。這份民調數字可能與強森以青少年、年輕人為宣傳目標有關，因為青少年、年輕人傾向於支持自由主義政策；而強森的左傾態度，也導致老年選民對其支持率偏低，在今年年初市長選舉前，許多老年選民都對另一位較保守的候選人瓦拉斯(Paul Vallas)投了一票。

在今年4月的強森與瓦拉斯決選選舉中，強森拿到58.2%的18歲到34歲的選民選票，35到49歲的選民也有45.7%把票投給了強森。相較於瓦拉斯的支持族群，明顯在老年選民中占優勢，其中65歲及以上的選民有50.6%投票給瓦拉斯，50到64歲的選民有53.4%選瓦拉斯為市長。

民調發現，不支持強森在犯罪和公共安全方面表現的比率高達66％，其次在移民管理方面的不支持率也有64％，他在住房與無家可歸問題方面的作法，有63％市民不苟同。

受訪者中，69％直指芝加哥面臨最大的問題是犯罪，52％的受訪者稱他們非常不贊成強森處理犯罪問題的方法。73％的民眾支持增加警力。

強森從今年5月15日上任以來，陸續推動了提高百萬以上房產交易的轉讓稅以幫助遊民的計畫，他也曾為青少年群聚破壞商店的騷亂辯稱「他們不是罪犯」，此外他任命了新的警察局局長史奈林(Larry Snelling)，還積極推動在12區等居民反對的地點搭建收容尋求庇護移民的帳篷營。

民調顯示，46％的芝加哥人反對調高房產轉讓稅，63％的居民反對搭建帳篷營。