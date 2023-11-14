2023年史上最熱 氣候變化正侵蝕每個人荷包

芝城街道聖誕裝飾已經出籠，但氣候仍然溫暖，行人也大多只穿著薄外套。(特派員黃惠玲／攝影)

許多大芝加哥 地區的民眾，都為11月中旬了仍可享受華氏50多度的溫暖氣候感到開心，然而全新的氣候數據顯示，今年將成為氣候觀測史上最炎熱的一年，同時也將是氣候變化的一個危急里程碑。頂尖研究人員與科學家一致表示，如果你覺得氣候變化對自己沒有影響，現在是時候該再好好想想了。

放眼全球，2023年的前10個多月，幾乎肯定達到氣候觀測史上最炎熱的年度紀錄。而破紀錄的高溫 正在一點一滴侵襲每個人的錢包，估計芝加哥等城市的情況會更加嚴重。

由歐盟哥白尼氣候變化服務機構(Copernicus Climate Change Service)收集的數據顯示，今年從1月到10月，整個地球的平均氣溫，比工業化前(pre-industrial，約1940年)的均溫高出攝氏1.43度，這一水平已經相當接近氣候科學家長期以來提出，地球一旦升溫1.5攝氏就達到臨界值的警告。

科學家表示，一旦升溫達到攝氏1.5度，將給全世界人民帶來重大挑戰。根據數據，今年到目前為止的平均氣溫，比2016年同期的均溫高了攝氏0.1度，而2016年原為史上最熱年份的紀錄保持者。

伊利諾州氣候學家福特(Trent Ford)說，地球均溫升高也包括美國中西部地區，氣候的這種變化，可能帶來的影響相當重大。

根據科學家紀錄，20世紀70年代以來，全球平均氣溫就持續攀升，大氣科學家與氣候變化專家伍伯勒斯(Don Wuebbles)說，「我們需要非常認真的看待這個問題」，他說，高溫帶來的額外熱量，作用令人吃驚，「我們看到了更多的極端天氣，且極端天氣的強度更大。」

極端氣候包括熱浪、洪水 、乾旱、野火。伍伯勒斯說，有些人會說，「我沒看到氣候變化有任何影響，為什麼要擔心呢？」事實上，它正在影響著你，如果沒有意外，更會影響你的荷包。

伍伯勒斯解釋，例如嚴重風暴的強度不斷增加，過去一年美國正經歷更多破壞力更強的所謂的「10億元事件」(billion-dollar events)，例如今年全美已經有超過23宗「10億元事件」。

福特說，包括伊州與芝加哥顯然也都受到影響，伍伯勒斯則表示，對芝加哥來說，最令人擔憂的是熱浪。同樣令人憂慮的還有春季到秋季間的洪水問題。

伍伯勒斯說，洪水升高了密西根湖的水位讓人憂心，不僅對芝加哥湖岸線造成影響，且密西湖中的藻類生長以及藻類對供水的影響，也引起高度關注，「這些問題的影響程度，預計將逐漸擴大。」