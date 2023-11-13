芝警局警告 委內瑞拉幫派成員混入尋求庇護移民群體

從去年8月至今，累計已經有超過兩萬個尋求庇護移民抵達芝加哥，圖為暫居在警局外的移民。(特派員黃惠玲／攝影)

儘管沒有公開證據表明，芝加哥 警察局發出內部警告稱，過去一年來自委內瑞拉的一個監獄暴力幫派的團夥，可能混入在尋求庇護移民 群體來到芝加哥。這個名為「El Tren de Aragua)的黑幫，在南美以販賣人口、販毒、綁架與暴力活動著稱。

芝加哥太陽報報導，根據犯罪數據、法庭紀錄分析，從今年4月份以來，有30多名來自委內瑞拉的移民，在芝加哥市以及郊區的杜佩琪郡(DuPage Cuonty)被捕。這些尋求庇護移民所涉及的案件包括盜竊、商店行竊，還有兩宗案件涉嫌搶劫、刺傷。紀錄顯示，其中有一名被控家庭暴力的移民，在芝加哥警方的紀錄上列為「疑似監獄幫派成員」。

執法部門人士表示，他們擔心芝加哥、伊州為移民提供「庇護」的地方法律，會妨礙聯邦追蹤那些被原籍國逮捕的移民，「了解芝加哥區有多少住在收容所、警察局外的人曾有被捕紀錄，將對執法很有幫助。」

民權倡導組織「伊州美國公民自由聯盟」(American Civil Liberties Union of Illinois)發言人游恩卡(Ed Yohnka)說，沒有證據表明尋求庇護移民對公共安全構成特別威脅，而且「限制執法人員因為移民身分，而去查找這些尋求庇護移民是件對的事情。」他還提到，這些尋求庇護移民是合法的，把他們單獨挑出來警告，並非正確作法。

警方表示，在芝加哥市、橡樹溪市(Oak Brook)的梅西百貨與諾德斯特龍百貨(Nordstrom)等店，曾多次成為來自委內瑞拉尋求庇護移民的零售盜竊目標。

其中一人在四天內盜竊了兩家商店，今年5月4日這名34歲的男嫌被捕，警方指控他在芝市北密西根大道的諾德斯特龍百貨公司竊取手錶、古龍水、珠寶，總值329元，但該案件依照庫克郡法律損失金額不到500元，由法官駁回，隨即釋放該嫌犯。

4天後，這名嫌犯又在芝市州街(State St.)的梅西百貨旗艦店，偷竊總值720元的運動服飾被捕，目前該案仍在審理。

警方稱，上述案件的男嫌，在4月27日時，與一名男子因為開燈問題發生爭執，而痛毆對方臉部被捕，這起案件也駁回。

兩名住在芝加哥的委內瑞拉尋求庇護移民，10月23日在杜佩琪郡橡樹溪購物中心的梅西百貨，偷竊商品被捕；一周後，另外兩名尋求庇護移民因同樣的罪名在同一家商店被捕。

太陽報分析警方資料指出，尋求庇護移民所涉及的案件中，最嚴重的是23歲的戈約(Jorge Goyo)，在今年8月份在寄居的芝加哥警局浴室刺傷了另一位移民。9月時，還有一名委內瑞拉移民被控在芝市的一處收容所中持刀搶劫一名芝城男子，不過，該案已被駁回。

芝警局、杜佩琪檢察官辦公室的官員，都拒絕討論委內瑞拉移民犯下的罪案。

庫克郡警長辦公室人華伯格(Matthew Walberg)說，該辦公室知道委國該幫派，並正與當地、州、聯邦執法伙伴密切合作，監控及處理團夥嫌疑成員對公共安全的任何潛在威脅，或其他犯罪活動。

芝加哥警局及庫克郡警長辦公室已經發出內部警報，提醒警察注意監獄暴力幫派El Tren de Araqua的成員，可能就在尋求庇護移民群體中。

10月下旬芝警在西區一處警局外的移民帳篷營內毆打女友被捕，根據警局警報，這名男子身上的刺青與該幫派成員的圖案相似。警報表示，這個刺青的圖案包括一個戴防毒面具的骷髏頭跟一把AK-47步槍，這個幫派的成員通常會穿著前公牛隊球星喬登的23號球衣，因為該幫派的周年紀念日為1月23日。