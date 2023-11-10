我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬

眾院共和黨蓋拉格等議員 要求拜登「挑戰習近平」

吳子雲「餘味的精華」 從裝置藝術窺探中餐發展史

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
「排外的奶精壺」裝置藝術。
「排外的奶精壺」裝置藝術。

集合美國中西部12個州以及紐約、俄勒岡、密西西比、喬治亞等共16個州的最古老中餐館明信片，以及「排外奶精壺」裝置藝術，還有各族裔融合中餐的餐館街頭攝影作品，讓正在芝加哥美洲華裔博物館二樓展出的「吳子雲：餘味的精華」，與該館一樓的主要展覽「中餐在美國：奮鬥與成功的故事」相映成趣，更彰顯了這座博物館豐富的華人歷史內涵。

「餘味的精華」日前在位於華埠的美洲華裔博物館舉行開幕式，博物館館長鄭緯略、展覽委員會主委梅素蘭在活動中表示，這項展覽為歷史提供了一個嶄新的視角，深入探討了在美華人的餐館根源，也展示了華人迎合美國顧客同時，如何促進了美國的就業。

從紐約專程到芝加哥出席開幕式的吳子雲說，在無心的情況下，他開始收集美國各州的最古老中餐廳明信片，「很幸運的取得了50州與哥倫比亞特區紀錄上的最早中餐館明信片」，他的好友、著名的已故華裔攝影師李國揚(Corky Lee)得知後，直言這是一項珍貴的歷史收藏。

儘管這次因為展廳的面積，他僅精選了12個中西部州以及另外別具意義的四個州的中餐館明信片到芝城展出，但參觀者仍可從這些照片與文字介紹，深入了解各州的中餐起源。

展示中的明信片顯示，伊利諾州最古老的中餐館，為1906年在芝加哥成立的「瓊彩樓」(King Joy Lo)，餐館位於芝加哥蘭道夫街(Randolph St.)夾克拉克街(Clark St.)，創立「保皇會」的康有為，1905年曾到芝城訪問，並與兩名在地華商一起投資了「瓊彩樓」，希望藉此營利資助保皇會的學生到美國留學。1906年年底，瓊彩樓開張，很快成為芝加哥最豪華的中餐館。

在「排外的奶精壺」方面，吳子雲藉此裝置藝術，展出了古董茶壺和一系列 20 世紀的奶精壺。這些奶精壺當年是為了迎合中餐館的美國顧客而推出，陳列的奶精壺講述了關於全球貿易和文化交流的故事，這些奶精壺裡有進口品，也有美國國產品，說明中餐館融入美國文化做生意之餘，也因為採購了在美製造的奶精壺，促進了當地就業。

「開飯」系列的攝影作品，蘊藏著中餐館在美發展的多樣性，一張張的中餐館照片，細看卻發現每家餐館都融合了不同的異國文化，顯見中餐在美發展崢嶸的創意。

吳子雲出生於馬來西亞，目前是紐伯利圖書館2023-2024年的駐地藝術家。他在國內外舉辦過各種個展和群展。「餘味的精華」將展出到明年3月31日，詳細開放時間與相關信息，可查詢：https://ccamuseum.org/。

吳子雲特別帶了包括中西部等16個州的最古老中餐館明信片，在「餘味的精華」展出。(...
吳子雲特別帶了包括中西部等16個州的最古老中餐館明信片，在「餘味的精華」展出。(特派員黃惠玲／攝影)
吳子雲介紹「開飯」攝影作品。。(特派員黃惠玲／攝影)
吳子雲介紹「開飯」攝影作品。。(特派員黃惠玲／攝影)
「餘味的精華」展覽，吸引許多人前往觀賞。(特派員黃惠玲／攝影)
「餘味的精華」展覽，吸引許多人前往觀賞。(特派員黃惠玲／攝影)

中餐館 芝加哥 博物館

上一則

中西部亞太裔心理健康峰會 美亞推動創聯盟

延伸閱讀

印度美國2+2會議 承諾續援烏克蘭加薩平民

印度美國2+2會議 承諾續援烏克蘭加薩平民
工會出身市長主導 芝帶薪假5天增至10天 全美最多

工會出身市長主導 芝帶薪假5天增至10天 全美最多
美國在中東局勢不妙 有可能進一步陷入泥淖

美國在中東局勢不妙 有可能進一步陷入泥淖
美外交官私下警告拜登政府 阿拉伯世界反美情緒日增

美外交官私下警告拜登政府 阿拉伯世界反美情緒日增

熱門新聞

32歲的柯萊恩上周六在提款機領錢時，遭遇歹徒搶劫且不幸被開槍射殺。(柯萊恩家人提供)

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

2023-11-07 14:53
邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

中年赴美創業 台女成德州最大超市供應商 一做20年

2023-10-31 20:04
芝加哥伊大新發布的全美貪腐城市報告顯示，芝加哥連續第四年拿下該排行榜冠軍。(特派員黃惠玲／攝影)

連州眾議長也涉貪 這個城市連4年奪全美腐敗之最

2023-11-07 11:54
2100 年美國人口最多前三大都會都在德州。（美聯社）

研究預測：2100年全美前三大城在這一州

2023-11-06 14:48
三名前喬治亞理工學院(Georgia Tech)研究人員，因參與詐騙該校和中央情報局(CIA)而遭判刑。(該校臉書)

中飽私囊 喬州理工學院3學者遭判刑

2023-11-07 13:33
根據求職網站LinkedIn的最新數據，亞特蘭大被認為是全美最適合創業的都會區。(市府臉書)

全美最適合創業都會 亞城奪冠

2023-11-03 02:15

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
南加蒙市華女離奇失蹤前的影片曝光

南加蒙市華女離奇失蹤前的影片曝光
康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所
盲眼龍婆2024年7大預言：普亭遭自己人暗殺 癌症可治癒

盲眼龍婆2024年7大預言：普亭遭自己人暗殺 癌症可治癒
多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用