吳子雲「餘味的精華」 從裝置藝術窺探中餐發展史

「排外的奶精壺」裝置藝術。

集合美國中西部12個州以及紐約、俄勒岡、密西西比、喬治亞等共16個州的最古老中餐館 明信片，以及「排外奶精壺」裝置藝術，還有各族裔融合中餐的餐館街頭攝影作品，讓正在芝加哥 美洲華裔博物館 二樓展出的「吳子雲：餘味的精華」，與該館一樓的主要展覽「中餐在美國：奮鬥與成功的故事」相映成趣，更彰顯了這座博物館豐富的華人歷史內涵。

「餘味的精華」日前在位於華埠的美洲華裔博物館舉行開幕式，博物館館長鄭緯略、展覽委員會主委梅素蘭在活動中表示，這項展覽為歷史提供了一個嶄新的視角，深入探討了在美華人的餐館根源，也展示了華人迎合美國顧客同時，如何促進了美國的就業。

從紐約專程到芝加哥出席開幕式的吳子雲說，在無心的情況下，他開始收集美國各州的最古老中餐廳明信片，「很幸運的取得了50州與哥倫比亞特區紀錄上的最早中餐館明信片」，他的好友、著名的已故華裔攝影師李國揚(Corky Lee)得知後，直言這是一項珍貴的歷史收藏。

儘管這次因為展廳的面積，他僅精選了12個中西部州以及另外別具意義的四個州的中餐館明信片到芝城展出，但參觀者仍可從這些照片與文字介紹，深入了解各州的中餐起源。

展示中的明信片顯示，伊利諾州最古老的中餐館，為1906年在芝加哥成立的「瓊彩樓」(King Joy Lo)，餐館位於芝加哥蘭道夫街(Randolph St.)夾克拉克街(Clark St.)，創立「保皇會」的康有為，1905年曾到芝城訪問，並與兩名在地華商一起投資了「瓊彩樓」，希望藉此營利資助保皇會的學生到美國留學。1906年年底，瓊彩樓開張，很快成為芝加哥最豪華的中餐館。

在「排外的奶精壺」方面，吳子雲藉此裝置藝術，展出了古董茶壺和一系列 20 世紀的奶精壺。這些奶精壺當年是為了迎合中餐館的美國顧客而推出，陳列的奶精壺講述了關於全球貿易和文化交流的故事，這些奶精壺裡有進口品，也有美國國產品，說明中餐館融入美國文化做生意之餘，也因為採購了在美製造的奶精壺，促進了當地就業。

「開飯」系列的攝影作品，蘊藏著中餐館在美發展的多樣性，一張張的中餐館照片，細看卻發現每家餐館都融合了不同的異國文化，顯見中餐在美發展崢嶸的創意。