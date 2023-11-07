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連州眾議長也涉貪 這個城市連4年奪全美腐敗之最

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝加哥伊大新發布的全美貪腐城市報告顯示，芝加哥連續第四年拿下該排行榜冠軍。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥伊大新發布的全美貪腐城市報告顯示，芝加哥連續第四年拿下該排行榜冠軍。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥伊利諾大學(University of Illinois Chicago)最新一份「全美貪污城市排行報告」顯示，由於政客、政府官員、民意代表貪污醜聞頻傳，芝加哥今年連續第四年「衛冕」該榜單榜首。伊利諾州也不遑多讓，在1976年到2021年間，平均每萬人的貪腐案件數，高居全美各州第三名。

這份由芝加哥伊大政治系發布的報告，是以聯邦司法部2021年公布的公共腐敗統計數據而作出來的分析。

撰寫該報告的兩位作者格拉德爾(Thomas J. Gradel)、羅西(Marco Rosaire Rossi)說，與政治、政府有關的賄賂、敲詐、欺詐、利益衝突、盜竊競選經費、偷稅、漏稅等行為，是破壞公眾對政府信任的主要因素。

這份報告將每個地區的腐敗定罪數量與人口數量進行比較，從而建立一個從1976年到2021年數據的排名系統。報告指出，伊利諾州北部，主要是芝加哥市與芝城郊區，即使其聯邦貪腐定罪數量，已經從90年代的每年平均61起，跌到2010到2019年間的28.5宗，但仍名列全美最腐敗溫床。

報告指出，伊州北部(包括芝市以及伊州北部三分之一地區)2021年有32起公共貪腐定罪案件，比2020年的22宗還增加了10件。

羅西表示，為了杜絕腐敗，伊州居民需要選出更好、更廉潔的公職人員，並迫使在職者做出有意義的改變，例如加強對利益衝突的監管、制訂更有效的競選財務規則、提高合同的透明度以及改革遊說行為等。

報告中詳述的許多腐敗案件，主要集中在涉及數十名政客的「愛迪生電力公司(Commonwealth Edison)與伊州前眾議會議長麥迪根(Michael Madigan)的政治運作關係」龐大調查，麥迪根涉及的刑事指控案件，將在明年4月開庭審理，該案控訴他在擔任民代的十年期間，領導了一個犯罪團夥，藉此增加自己的政治權力與金錢收入。不過，麥迪根始終不認罪。

華人社區對於官員、民代的貪腐案例也並不陌生，華人居民超過五成的11區前區長唐信(Patrick Thompson)，因涉及逃稅以及對銀行監管機構說謊等罪名，2022年進監獄關了4個月。同樣是華人聚居的芝加哥前25區區長蘇禮仕(Daniel Solis)，2022年也因在麥迪根收賄案被告上法庭，不過，他因該案擔任聯邦調查局的線人，全案由法官同意推遲審理。

根據該報告，全美最腐敗城市排名，依序為：芝加哥、洛杉磯、紐約南區曼哈頓、邁阿密、紐瓦克、哥倫比亞特區、維州Richmond、費城、克利夫蘭、紐約市東區布碌倫(Brooklyn)。

至於1976至2021年的全美每萬人貪腐比率最高的州與地區依序為：哥倫比亞特區、路易斯安納州、伊州、紐約州、田納西州、賓州、維吉尼亞州、俄亥俄州、新澤西州、喬治亞州。

芝加哥 伊州 華人

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