移民危機加劇分歧 粗暴對非裔區長 芝西裔議會領導下台

芝市35區區長拉米雷斯-羅沙(右)為芝市長強森(左)的議會領導。(35區區長臉書截圖 )

芝城的移民危機，造成非裔 與西語裔的政治關係陷入高度緊張。日前芝加哥市長強森人馬、芝市議會領袖拉米雷斯-羅沙(Carlos Ramirez-Rosa，35區區長)，在一場「是否將取消庇護 城選項列入明年公投 」的特別會議中，被指粗暴阻擋資深非裔女區長進入議會，他6日因此辭去地目畫分委員會、地標委員會、建物標準委員會的主席職務，並於12月1日起生效。

拉米雷斯-羅沙發表聲明稱，「我已通知市長，將辭去地目畫分、地標、建物標準等委員會的主席職務，下個月1日起生效，以便有時間協助過渡」，他說，自己無法抹去上周所犯下的錯誤，但希望藉由辭職能夠重建彼此信任，「我們要繼續向前，攜手解決影響芝加哥的重要問題。」

該事件的當事人、37區非裔區長米斯(Emma Mitts)目前未對拉米雷斯-羅沙的辭職發表評論，不過，議會非裔核心小組(The Black Caucus)從事發後就成為米斯的後盾，並要求拉米雷斯-羅沙辭去議會領導職務。

由於拉米雷斯-羅沙上周四在一場針對是否將取消庇護城列入明年公投項目的特別會議中，跟米斯發生肢體衝突，他試圖阻止這位非裔女區進入會議廳，此舉讓強森也無法表態支持拉米雷斯-羅沙。

特別會議當天，拉米雷斯-羅沙賣力勸說區長們不要進入議會大廳，藉此阻止第九區區長比爾(Anthony Beale)與15區區長羅沛茲(Ray Lopez)提出的取消庇護城入公投表決，該特別會議必須至少有26位區長出席才能召開。

拉米雷斯-羅沙的聲明表示，「當天會議一片混亂、氣氛緊張，我因此受到影響，導致做出不符合領導者身分的行為，他對所發生的一切感到抱歉，「我犯了錯，吸取了教訓，我對自己的所作所為承擔全部責任」，他也提到，「即使我們在政策或方法上有強烈分歧，相互尊重也至關重要，芝加哥人理應得到尊重，他們完全有權要求我們這樣做。」

米斯對於拉米雷斯-羅沙在事發後多次試圖與她聯繫不予回應，儘管拉米雷斯-羅沙否認使用粗暴方法對待米斯，但米斯5日與議會非裔核心小組成員談話時，支持小組主席柯爾曼(Stephanie Coleman，16區區長)的主張，將拉米雷斯-羅沙趕離目前的位置，消息人士稱，此事件已經上升為種族問題，「是對強森是否站在非裔社區的考驗。」

芝市議會近來因為移民危機而不時出現劍拔弩張的情形，而強森也很難坐視問題繼續惡化，因為他的166億預算案還未最後通過，其中包括兩億多元的安置無證移民經費赤字。