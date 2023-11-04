伊州記者追問水患 遭市府開罰單 總編怒：妨礙新聞自由

芝加哥「南城日報」一名記者由於針對淹水問題對伊利諾州卡琉麥特市官員連續發問，引起包括市長瓊斯(見圖)在內的市府官員抱怨，結果遭控違反當地秩序法規而吃罰單。(取材自Calumet City官方臉書)

芝加哥 論壇報媒體集團旗下「南城日報」(Daily Southtown)一名記者由於針對淹水問題對伊利諾州 卡琉麥特市(Calumet City)市府官員連續發問，結果遭控違反當地秩序法規而吃罰單。

「南城日報」記者桑德斯 (Hank Sanders)針對當地嚴重淹水問題，要求市府官員做出回應，結果收到數張違規通知單，違規事由則是「干擾/妨礙」市府員工。

「南城日報」在10月19日網路版以及10月20日報紙上，都刊登桑德斯所寫的新聞。報導內容指出，9月當地因破紀錄豪雨引發水患之前，曾有多名顧問告知卡琉麥特市官員排洪設施狀況非常糟糕。卡琉麥特市位於芝加哥南方約23哩，居民約3萬6000人，絕大多數為非洲裔。

新聞見報隔天，桑德斯持續追蹤水災問題，透過電話、電郵與市府各部門及市府員工聯絡，結果引起包括市長瓊斯(Thaddeus Jones)在內的市府官員抱怨。

瓊斯提出檢舉的理由是，桑德斯援引「資訊自由法」(FOIA)提出的所有要求，市府均已依法配合辦理，但桑德斯依然持續打電話、發電郵給市府各部門人員。瓊斯指出，市府律師曾要求桑德斯不要再打電話給市府部門及市府員工，但桑德斯卻未停止。

「芝加哥論壇報」總編輯普格(Mitch Pugh)說，卡琉麥特市對桑德斯做出的懲罰「非常過分」。普格表示，如此懲處手段是對新聞從業人員的打壓，像桑德斯一樣的記者根本沒有做錯任何事，只是秉持專業報導新聞。

普格說，從阿拉巴馬州、堪薩斯州到伊利諾州，政府官員似乎對於做出妨礙新聞自由這種昔日被社會視為「非美國」(un-American)的行徑，已變得愈來愈大膽妄為。