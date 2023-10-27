提早返中 華府大熊貓11月中離開

華府的三隻大熊貓將提前在11月中返回中國。（記者張筠 / 攝影）

華府 國家動物園 (National Zoo)三隻大熊貓原定今年12月7日返回中國，不過動物園日前表示，牠們將改於11月中返回，比原計畫提早約三周，具體日期尚未確定。

三隻大熊貓分別為26歲的熊貓爸爸「添添」(Tian Tian)、25歲的熊貓媽媽「美香」(Mei Xiang)以及三歲的熊貓寶寶「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)；小奇蹟是「美香」和「添添」的第四隻幼崽，牠們的前三個孩子「泰山」、「寶寶」、「貝貝」都已在年滿四歲後回到中國。

中國野生動物保護協會(China Wildlife and Conservation Association)與美國達成的協議近幾年多次延長，而最近的一次更新是在2020年，雙方決定今年12月7日讓三隻大熊貓返回中國，不過這次日期再度調整，具體時間尚未確定。

大熊貓1972年首次抵達國家動物園，近50多年來牠們都是華府「非官方的吉祥物」，吸引全美乃至世界民眾前來欣賞，「大熊貓是可愛的象徵，也時刻提醒我們注重環境、動物保護」，國家動物園生物保護協會主任史密斯(Brandie Smith)表示，數十年來，華府民眾已與大熊貓培養出深厚感情，「很多人視大熊貓為華府吉祥物，甚至以牠們為豪，如今牠們的離開，對我們絕對是一大損失。」

50多年來，國家動物園斥巨資保護大熊貓並為牠們建立家園，2006年動物園開設了耗資5300萬元的「亞洲步道展覽」(Asia Trail exhibit)，利用公共和私人募資將大熊貓的生活空間擴大一倍；2019年動物園利用David Rubenstein的1200萬元捐贈，增設大熊貓的室內空間及遊客區域。

目前尚不確定大熊貓離開後，該熊貓館會改為何用，但動物園發言人表示，會藉此升級該館的室內空間，未來可能讓其他動物棲息；沒有大熊貓的時期，動物園將持續以其他動物吸引遊客。

國家動物園發言人邁爾(Annalisa Meyer)表示，目前美方仍在與中國野生動物保護協會商談未來是否再開展大熊貓計畫，讓大熊貓重回華府，「50多年來的成功合作顯示我們在大熊貓保護方面的決心，我們也希望大熊貓再度回到國家動物園，未來進行更多研究，並與中國開展更多動物保護的工作。」

2019年加州 聖地牙哥動物園(San Diego Zoo)的大熊貓返回中國，今年稍早時田納西州曼菲斯(Memphis)的熊貓也已返回，華府三隻大熊貓返中後，美國就只剩下亞特蘭大動物園(Atlanta Zoo)有大熊貓，而該動物園的熊貓協議將在明年到期。