我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國批拉法關卡檢查過嚴 限制援助進入加薩

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

私人飛機擅自起飛 2架相撞 致休士頓機場航班停飛3小時

編譯徐榆涵／即時報導
一架霍克850XP私人飛機(如圖)「未經許可」在霍比機場起飛，並與另一架正在降落的雙引擎賽斯納C510飛機相撞。情境示意圖。（取材自Ingimage）
一架霍克850XP私人飛機(如圖)「未經許可」在霍比機場起飛，並與另一架正在降落的雙引擎賽斯納C510飛機相撞。情境示意圖。（取材自Ingimage）

國家運輸安全委員會25日表示，24日有兩架私人飛機在休士頓機場相撞，其中一架未經許可起飛，另一架正在降落，導致機場暫時停飛所有航班。

國家運輸安全委員會25日發聲明說，24日下午3時20分左右，一架雙引擎霍克（Hawker）850XP私人飛機「未經許可」從休士頓市中心東南方約10英里的威廉．佩特斯．霍比機場（William P. Hobby Airport）起飛，與另一架正在跑道上降落的雙引擎賽斯納（Cessna）C510飛機相撞。

該機構指出，賽斯纳飛機上有5人，賽斯納飛機上有3人。美國聯邦航空管理局表示，沒有人受傷，飛機損壞程度尚不清楚。

美國國家運輸安全委員會在聲明中說，一名空中交管員要求霍克飛機在機場22號跑道上排隊等待，結果這架霍克飛機隨即開始起飛，當賽斯納飛機降落在附近跑道時，飛機的機翼撞到霍克飛機機尾。事故發生後，霍克飛機仍繼續從22號跑道上起飛，之後才返回機場。

據了解，賽斯納C510的機翼撞到了霍克850XP的機尾，現場工作人員隨即清理殘骸碎片，導致機場暫時停止所有航班飛行約3小時，多個航班因此延誤或取消。美國聯邦航空管理局和國家運輸安全委員會仍在調查該起事件。

休士頓

上一則

芝12區帳篷營說明會 居民憂安全 市府：嚴冬前須搭建

下一則

金色年華老人中心 成功幫助新移民申請到Respite Care

延伸閱讀

含鉛航空燃料 聖他克拉拉縣促成環保局認定有危害

含鉛航空燃料 聖他克拉拉縣促成環保局認定有危害
Hollins選審計長 林富桂偕華人募款

Hollins選審計長 林富桂偕華人募款
22歲以色列裔美國人參戰犧牲 原本準備向女友求婚

22歲以色列裔美國人參戰犧牲 原本準備向女友求婚
休士頓市長選舉 2民主黨人對決

休士頓市長選舉 2民主黨人對決

熱門新聞

底特律一間猶太會堂主席沃爾21日被發現陳屍自家民宅外，而且身上有多處刀傷。（取材自X平台）

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

2023-10-21 20:29
為進一步便利外國人赴華，中國駐美使領館(包括中國駐芝加哥領事館)自10月23日起實行簽證免預約申請。(駐芝中領館官網)

申請中國簽證不需要預約了…中領館提醒注意這件事

2023-10-23 10:57
以色列政府提供了朱迪斯(左四)與她的女兒娜坦莉(左二)由以色列軍人陪同從加薩抵達以色列的照片。(美聯社)

以色列證實 哈瑪斯釋放芝城母女人質

2023-10-20 17:35
新州皮斯卡特維一棟五臥殖民風格式房屋，開價75萬元最後以86萬元成交。(取材自谷歌地圖)

這種房子最好賣 新州開價75萬、86萬售出

2023-10-24 19:52
（美聯社）

最嚴生物隱私法…逾百萬臉書用戶獲賠435元 第3筆到帳

2023-10-20 12:11
德州高中生赫南德茲跑完5公里長跑後昏倒，不幸身亡。（取材自GoFundMe）

德州高中生跑完5公里破紀錄卻當場昏倒 搶救後回天乏術

2023-10-23 02:03

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人