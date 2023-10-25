私人飛機擅自起飛 2架相撞 致休士頓機場航班停飛3小時

一架霍克850XP私人飛機(如圖)「未經許可」在霍比機場起飛，並與另一架正在降落的雙引擎賽斯納C510飛機相撞。情境示意圖。（取材自Ingimage）

國家運輸安全委員會25日表示，24日有兩架私人飛機在休士頓 機場相撞，其中一架未經許可起飛，另一架正在降落，導致機場暫時停飛所有航班。

國家運輸安全委員會25日發聲明說，24日下午3時20分左右，一架雙引擎霍克（Hawker）850XP私人飛機「未經許可」從休士頓市中心東南方約10英里的威廉．佩特斯．霍比機場（William P. Hobby Airport）起飛，與另一架正在跑道上降落的雙引擎賽斯納（Cessna）C510飛機相撞。

該機構指出，賽斯纳飛機上有5人，賽斯納飛機上有3人。美國聯邦航空管理局表示，沒有人受傷，飛機損壞程度尚不清楚。

美國國家運輸安全委員會在聲明中說，一名空中交管員要求霍克飛機在機場22號跑道上排隊等待，結果這架霍克飛機隨即開始起飛，當賽斯納飛機降落在附近跑道時，飛機的機翼撞到霍克飛機機尾。事故發生後，霍克飛機仍繼續從22號跑道上起飛，之後才返回機場。

據了解，賽斯納C510的機翼撞到了霍克850XP的機尾，現場工作人員隨即清理殘骸碎片，導致機場暫時停止所有航班飛行約3小時，多個航班因此延誤或取消。美國聯邦航空管理局和國家運輸安全委員會仍在調查該起事件。