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芝12區帳篷營說明會 居民憂安全 市府：嚴冬前須搭建

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
華人居民手舉裝了兩千位居民反對搭建帳篷民眾的簽名單，呼籲官員民代重視社區意見。(特派員黃惠玲／攝影)
華人居民手舉裝了兩千位居民反對搭建帳篷民眾的簽名單，呼籲官員民代重視社區意見。(特派員黃惠玲／攝影)

「誰能保證我們的孩子每天經過營地的安全？」「政府沒有事先知會社區，不是疏忽，是不尊重」，芝加哥12區居民24日晚間在有關該區搭建無證客收容帳篷營的社區會議中，向與會的市府官員、12區區長憤怒提問，負責移民事務的芝加哥副市長里昂(Beatriz Ponce de Leon)表示，市府已找遍全市250多個地點，要安置4000名仍在戶外居住的移民過冬，「我們現在必須使用這塊土地，這只是暫時的收容點」。

至少2000人被擋在會場外

這場在嘉里高中(Kelly High School)舉行的會議，為上周四居民在帳篷營預定地發起抗議以來，市府第一次出面說明，由於之前的抗爭曾爆發激烈言行，因此警局及相關單位均在會場嚴格控管，至少2000多人因此無法進入會場，在會議開始後，許多已經入場的民眾，陸續向官員高喊「讓他們進來，讓他們進來」，但均未獲回應。

市府預定在布來頓公園區(Brighton Park)38街夾加州大道的將近11畝空地，興建可收容多達2000人的無證客帳篷營，然而包括12區區長拉米雷斯(Julia Ramirez)、營地附近居民均表示，他們直到上周發現有工程車進入空地，才發現狀況有異，拉米雷斯在社區會議中重申，市府完全沒有先告知她有關該地點的潛在用途，她也沒有接到任何市府諮詢。

里昂在會中表達了她對大批移民沒有做好過冬準備的擔憂，「這不是芝加哥的問題，這是全國性的問題」，此番發言立即引起台下與會者正反兩級的掌聲、噓聲。

居民憂慮社區安全

多位西語裔、華裔居民陸續在會中發言表達意見，大部分民眾都表達了對於「不清楚背景的無證客」大批進駐住家旁，感到憂心忡忡，居民們的主要憂慮，包括犯罪率增加、房地產價值降低，同時也擔心該片原工業用地作為居住地是否安全。

住在布來頓公園區六年的的華人居民Michael說，「我們的學生、孩子，每天都走在街上，如何確保他們的安全」，他也不滿提到，「市府不向我們打招呼就開工，這不是疏忽，而是不尊重」；一位年輕女性華人發言表示，她的父母、家庭存了一輩子的錢，然後在布來頓公園安居樂業，「我們守法繳了越來越高的房地產稅，我們應該獲得安全保障」。

在營地附近住了16年的居民甘美茲(Julie Gamez)說，市府應該先聚焦解決越來越嚴重的公共安全及犯罪問題，之後再來考慮移民危機。

也有人同情無證移民處境

部分發言者也表達了對於無證移民的同情，並呼籲社區一起幫他們度過難關。一位92歲的居民卡德娜(Esther Cadena)說，鄰里應該以開放的心歡迎新移民，「我們要友善、和平，不要互相攻擊，因為我們是美國人，我們希望善待彼此。」

針對土地是否適合居住，12區前區長卡迪納斯(George Cardenas)對用地安全問題表示，考慮到帳篷營預定地之前的工業用途造成的環境影響，他懷疑該區是否可以安全居住，「那個地方被污染了，否則很久以前早就會在該土地蓋房子了」。

環評結果出爐時間不確定

里昂表示，該處空地是否適用搭建營地，仍在做最後的評估，事實上，根據市府公布的12區帳篷營搭建細節文件，這塊土地「似乎是可行的」(appears to be viable)，文件稱，「根據目前正在進行的環評結果，如果基礎設施能夠支持，該市打算建一個帳篷營」，如果評估結果發現該處地點不符合標準，「市府將會通知區長」，但「目前還沒有確定何時完成評估的日期」。

數十位居民的發言，並沒有獲得現場官員們的明確回覆，唯一針對民眾提問做出回應的里昂說，「我很理解你們的沮喪，很多人說最好的情況是將這些移民送到旅館居住，但旅館不是慈善機構」，她說，市府已經找了至少250塊空地、建物，這些移民家庭很多都有幼童，在酷寒冬天來臨前，「迫切需要為他們尋找安置地點」，她最後還說，「這只是暫時的，請不要恨我們」。

華人居民Michael質疑營地對孩子們的安全，獲得許多在場民眾歡呼回應。(特派員...
華人居民Michael質疑營地對孩子們的安全，獲得許多在場民眾歡呼回應。(特派員黃惠玲／攝影)
華人居民不滿政府完全未先通知社區就開工。(特派員黃惠玲／攝影)
華人居民不滿政府完全未先通知社區就開工。(特派員黃惠玲／攝影)
至少2000位居民被檔在24日晚間的社區說明會會場外。(特派員黃惠玲／攝影)
至少2000位居民被檔在24日晚間的社區說明會會場外。(特派員黃惠玲／攝影)
許多被檔在會場外的居民，一直守在外面未散去。(特派員黃惠玲／攝影)
許多被檔在會場外的居民，一直守在外面未散去。(特派員黃惠玲／攝影)
嘉里高中禮堂擠滿民眾與關心該項目的民代、官員。(特派員黃惠玲／攝影)
嘉里高中禮堂擠滿民眾與關心該項目的民代、官員。(特派員黃惠玲／攝影)

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