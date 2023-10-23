庇護帳篷營蓋住家旁 芝市24日說明 12區區長籲華社出席

許多住在市府擬建造收容無證移民庇護帳篷營的地點附近的華人居民，積極參與了抗議活動。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 布來頓公園區(Brighton Park)興建收容上千越境無證移民 帳篷營的計畫，受到包括華人在內的居民強力反對，此爭議因市府、社區均各有堅持，至今仍未獲得妥善解決，12區區長拉米雷斯(Julia Ramirez)22日發表聲明，重申市長強森未告知她要在該區建帳篷營，她鼓勵居民踴躍出席24日的說明會。

拉米雷斯的聲明稱，身為12區區長，首要任務就是要找到可行解決方案來解決問題，讓社區的所有人感到安全並和平相處。她表示自己在布來頓公園出生長大，且她的兄弟在槍枝暴力中喪失生命，這也是她後來投身選舉，企圖為社區帶來改變的原因。

「我們的城市正面臨人道主義危機，需要積極主動的解決方案。目前有3500個無證客睡在警察局，每天還有巴士將更多無證移民載送到芝市」，她說，只要這些新來者缺乏住房和資源，對現有居民和這些無證移民都會面臨危險的情況。

拉米雷斯說，過去48小時，她我一直伊州州長和白宮進行直接溝通，並將繼續倡導更多資金和為新移民提供住房的計畫。但只有一個城市是無法單獨做到這一點的。

她重申，當芝市市長辦公室於9月宣布帳篷營計畫，並要求所有區長提交選區內可以支持這些臨時避難所的地點時，「我的辦公室沒有提交任何地點」。她說，市長團隊一直是與加州 大道(California Ave.)夾38 街的地主直接聯繫，並沒有告知12區區長或其辦公室。

她說，令她沮喪的是市長辦公室沒有就目前建造可容納1500人臨時避難所的計畫，先與她進行協商，也沒有告知她的辦公室將派遺工作人員到現場評估。她鼓勵關心該議題的居民，踴躍出席24日傍晚6時在嘉里高中(Kelly High School，4136 S. California Ave.)的說明會，屆時市長辦公室人員也會出席。

區長說，會中將提供關於該帳篷營到目前為止的流程、未來幾天的預期，以及市政府為確保這些大本營安全並將孩子們融入當地公立學校的計畫做出說明、溝通。此外，她還特別提到芝加哥警察局將在現場確保這次會議保持尊重和具有成效。