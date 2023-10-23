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申請中國簽證不需要預約了…中領館提醒注意這件事

申請中國簽證不需要預約了…中領館提醒注意這件事

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導

為進一步便利外國人赴華，中國駐美使領館(包括中國駐芝加哥領事館)自10月23日起實行簽證免預約申請。

簽證申請人登陸中國簽證在線填表系統(COVA)完成填表後，就可持簽證申請材料前往使領館證件大廳遞交申請，無需再進行網上預約。

簽證免預約申請安排實行初期，使領館證件大廳人流量可能大幅上升，排隊等候時間長，建議申請人根據赴華行程合理安排辦證時間。申請人進入證件大廳後，請遵守工作人員指引，接受安檢，排隊取號，等待窗口叫號辦理。

此前已完成網上預約的申請人，如在預約日期相應時間段遞交申請，可憑預約憑證優先安排。

相關信息，可到領館官網查詢「中國駐芝加哥總領館關於最新簽證申請要求的通知」，網址：https://reurl.cc/9RbnQd。

駐芝加哥總領館領事證件大廳地址：1 East Erie Street, Suite 500, Chicago, IL 60611；對外辦公時間：周一至周五上午9時至中午12時，下午1時到2時30分。

簽證業務郵箱：[email protected]；領事證件諮詢電話：(312)453-0210或(312)453-0212，請留意電話人工接聽時間：工作日9時30分至中午12時，下午1時30分至3時。

簽證 芝加哥

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