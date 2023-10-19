遊戲平台結識…新州女童失蹤 德拉瓦州27歲男被控綁架

新澤西州一名11歲女童在遊戲平台Roblox上結識一名德拉瓦州27歲成年男子，隨後兩度上演失蹤記。(路透)

據NJ.com報導，新澤西州 百賽克郡(Passaic County)上個月發生一起11歲女童失蹤案，警方調查後發現，女童失蹤前透過遊戲平台Roblox結識的一名德拉瓦州 成年男子涉有重嫌，循線找到女童，並將男子逮捕。

百賽克郡檢察官辦公室首席助理檢察官珍妮佛·費特曼(Jennifer Fetterman)證實，來自德拉瓦州貝爾市(Bear)的27歲男子馬蒂利維奇(Darius Matylewich)透過Roblox結識女童。雙方持續交往以來，女童已經兩度失蹤。

據法院文件顯示，今年6月間，女童首次失蹤，但不久即平安返回母親身邊；至於第二次失蹤，女童向警方坦承係因為原生家庭因素，於9月10日當天自願和馬蒂利維奇一起離開。

據了解，韋恩市(Wayne)警局9月10日早上6時45分接獲報案，指稱該名女童從當地一家飯店失蹤，而飯店就是女童和母親的住宿地點。

警方調查後發現，女童經常登入Roblox並和一名用戶線上聊天，因此鎖定女童首次失蹤時結識的網友馬蒂利維奇，涉有重嫌。於是撥打手機聯繫，證實馬蒂利維奇和女童在一起。

馬蒂利維奇告訴警方，自己開車前往新州飯店接人，再將女童載往德拉瓦州貝爾市住處。警方立即趕赴現場，尋獲失蹤女童並交付保護。

警方表示，女童坦承嫌犯知道自己年僅11歲，而且自己也知道對方是27歲成年人。

目前馬蒂利維奇被羈押在百賽克郡監獄 ，檢方以一級綁架和三級危害兒童福利罪將其起訴，如果罪名成立，可能面臨30年以上徒刑。

Roblox發言人發布聲明說：「根據內部調查，嫌犯和受害者並未透過Roblox見面。」並強調：「執法單位尚未聯繫我們，但我們非常重視用戶安全，尤其是年輕用戶，我們已聯繫執法單位並提供必要協助。」