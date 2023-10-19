反建無證客帳篷…華人等居民圍攻區長 芝市長譴責

數百位居民19日在芝市預定收容上千位無證移民的帳棚營地表達抗議。(特派員黃惠玲／攝影)

針對19日數百位布來頓公園(Brighton Park)區民眾，在市府預定搭建安置無證移民帳篷營地抗議，其中包括華人 在內的部分人士因情緒激動，猛力推擠圍攻12區區長拉美雷斯(Julia Ramirez)，對此暴力行為，芝加哥 市市長強森、伊利諾州州眾議員 馬靜儀均表達譴責。

芝市長強森發文表示，居民具有和平抗議與自由表達的權利，但拉美雷斯在抗議現場遭到騷擾與圍攻，這種針對民代的暴力行為在芝加哥是無法接受也必須受到譴責，市長說，他的辦公室與警察局正在進行調查，屆時將公布結果。

馬靜儀說，搭建帳篷與否並非區長個人的決定，然而在陳情同時使用暴力，已經明顯不當甚至可能違法。

拉美雷斯19日在抗議現場，仔細聆聽了許多民眾的意見，她也說明自己對於搭建帳篷所了解的部分。不過，她的多次解釋，似乎並沒有平息現場抗議者的不滿，其中部分住家就在預定營地旁的居民尤其情緒高漲。

拉美雷斯稍後在現場遭到一些居民層層包圍，警察立刻介入保護區長與陪同她到場職員，不過，民眾顯然未因此打消不滿情緒，從現場拍攝的短片中，可以看到包括華人在內的居民依舊緊跟在區長旁，影片中並可以看到華人伸手猛推區長。

根據拉美雷斯描述，她在現場遭到包圍群眾推擠，且有人趁亂踢了她，讓她感到非常沮喪。

馬靜儀表示，抗議是一種工具，藉此提高事件的知名度以獲得關注，並進一步促進對話，或在一個問題上表達立場，而19日的抗議行動中，12區區長已經到現場與民眾進行談話，分享她所知的事實並耐心傾聽居民的心聲，「居民這時對她使用暴力或霸凌，是不能接受的，且對整個事件沒有幫助。」

她說，暴力不是解決問題的方法，她呼籲華人民眾能夠「和平」抗議、表達意見。