直升機險撞聯航客機 紐瓦克機場驚魂

9日傍晚一架從紐瓦克機場起飛的聯合航空波音767-300型客機，險些與直升機相撞，幸好航管員及時警告直升機飛行員離開跑道。圖為同型客機。(路透)

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)官員表示，紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)日前險發生一起直升機過於接近即將起飛班機的飛安事件，FAA目前已展開調查。

FAA一位發言人回應「新澤西 先鋒報」(NJ Advance Media)詢問時表示，本月9日空中交通管制員必須出聲警告一架從紐瓦克自由機場起飛的歐直EC145型直升機飛行員立刻轉離22R跑道；當時聯合航空(United Airlines)2206航班正準備從22R跑道起飛。

FAA指出，這起事件發生在9日下午6時15分左右；當時行駛於新澤西收費高速公路(New Jersey Turnpike)的一輛巴士上，有一名通勤者目睹了這一幕。

發言人指出，雖然兩架飛機之間最終維持住了安全距離，但FAA目前已經針對起事件展開調查。

聯合航空一位發言人表示，該公司對此事件除FAA的說法以外，沒有任何評論。

根據Flight Aware網站，涉及此事件的聯合航空班機，是一架波音767-300型客機，從紐瓦克國際機場 飛往休士頓 ，並於9日晚間8時32分安全抵達。