圖輯／移民危機到後院 芝華人抗議住家旁建千名無證客安置營

數百位居民19日在芝市預定收容上千位無證移民的帳棚營地表達抗議。(特派員黃惠玲／攝影)

「保衛家園」、「向移民 帳棚說不」，包括許多華人 在內的數百位居民，19日一早聚集在擬建芝市首個安置越境無證客 的帳棚營預定地，高呼口號表達異議；華裔何兆裘說，在完全沒有經過聽證的情況下，市府悄悄開始施工的作法不合程序；參與抗議的民眾更對將有上千無證移民住在自己住家附近，表示非常不安。

芝加哥市12區區長拉米雷斯(Julia Ramirez)當天也到場了解居民的看法，她表示，根據她的了解，搭建帳棚仍在初步評估階段，她承諾將把居民意見反映到市府及議會。

組織19日抗議行動的居民朱妮嘎(Jacquelyn Zuniga)說，上周一就有居民發現位於芝市38街夾加州大道(California Ave.)的空地，有工程車進入整地，「一開始我們不清楚狀況，直到隔幾天有人打聽到空地將整建為安置德州載送到芝加哥的無證客收容帳棚後，才發現不對勁」。

住家對面就是這片空地的住戶Jose說，空地周圍緊鄰商家、一般民宅，「如果你家對面瞬間住進1000個無證客，你不擔心嗎？沒有人可以給我們安全保證」。

住家僅與預定營地隔一條街的朱妮嘎說，直到上周五附近住戶才收到通知，稱原本是停車的空地要興建移民庇護帳棚，「大家都不敢相信」，拉米雷斯隨後證實，芝市府正在評估位於該區的布來頓公園(Brighton Park)內一塊空地，看是否合適搭建帳棚。

儘管拉米雷斯表示，是否搭建帳棚仍在評估階段，但目睹水電公司等越來越多的工程車進入空地施工，該區居民日益不安，經過緊急號召，數百名住戶參與了19日上午的抗議行動。

何兆裘說，收容無證客的帳棚預定地附近，住了不少華人，她表示，一般人要將空地或建物變更用途，都必須經過繁複的申請，並透過聽證取得附近居民的同意，但這次的營地整建，卻完全沒有告知居民，「霸道且不合法的作法，令人難以接受」。

住在帳棚預定地旁的華裔媽媽Alice說，她的孩子在附近念小學，正在整建的土地是孩子每天放學後必經路段，「上千無證客突然入住，父母一定會擔心子女安全。」

另一位華人居民Ken表示，他住在該區已經四年了，自己是移民也理解移民過程的辛苦，但約1000位的無證客就住在你家旁邊造成的安全隱患，實在很難讓人放心。