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禁中國人購地開始執法 阿肯色迫中企放棄農地 否則提訴

特派員黃惠玲／即時報導
阿州州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders，前右四)宣布，阿州成為全美第一個迫使中企出售美國農地的州。(州長桑德斯辦公室)
阿州州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders，前右四)宣布，阿州成為全美第一個迫使中企出售美國農地的州。(州長桑德斯辦公室)

阿肯色州17日下令一家中資公司的子公司，放棄在該州購入的160畝農業用地，這是該州推出限制外資擁有農田的新法律後，首次採取執法行動。阿州州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)發文稱，阿肯色是全美第一個迫使中國國企出售美國農地的州。

阿肯色州檢察長葛里芬(Tim Griffin)表示，根據共和黨占多數的議會於今年早些時候表決通過，並由共和黨籍州長桑德斯rs)簽署同意的新法，諾斯拉普國王種子公司(Northrup King Seed Co.)將有兩年期限與位在克雷格黑德郡(Craighead County)的土地進行割離。

桑德斯在社交媒體X發文稱，「長期以來，我們一直容忍危險的政府滲透我們的國家，阿肯色州不會再容忍他們了」。

諾斯拉普國王種子公司為先正達種子公司(Syngenta Seeds)的子公司，而先正達種子公司隸屬於中國國有企業中國化工集團(ChemChina)。

先正達公司表示，該公司從1988年以來，一直持有自己的土地，該州針對土地問題做出的決定，令人感到失望。先正達說，從未有來自中國的人指示其管理人員購買、租賃或以其他方式進行土地收購。

先正達稱，「我們在阿肯色州的員工，是由美國人領導的美國人，他們非常關心為阿肯色州農民服務的問題，此行動將對阿肯色州農民帶來很大傷害。」

許多州對於外資擁有農田的擔憂與日俱增，今年之前，全美有14州的法律禁止或限制外國持有或投資私人農田所有權。

根據阿肯色州大學國家農業法律中心(The National Agriculture Law Center at the University of Arkansas)的數據，隨著議題發燒，今年採取上述限制的州已經激增至24州。

該中心的律師布朗(Micah Brown)說，阿州檢察長的執法，是這波新法浪潮下的首次落實行動，而這些法律許多都特別針對來自中國、伊朗、朝鮮、俄羅斯的投資。

根據阿肯色州的法令，如果諾斯拉國王種子公司不願意放棄土地，州府將可向法院提起訴訟，葛里芬沒有透露阿州是否已經發現了其他外資持有土地，並依據新法採取了類似行動。

阿州還對先正達罰款28萬元，原因是該公司沒有根據2021年的州法報告其外資所有權，該州給予先正達30天時間支付罰款。

先正達對此表示，公司在內部審查後，更新了向美國農業部提交的文件，反映了所有權的變化，並向州府提交了副本。

阿肯色州 桑德斯 投資

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