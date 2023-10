禁中國人購地開始執法 阿肯色迫中企放棄農地 否則提訴

阿州州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders,前右四)宣布,阿州成為全美第一個迫使中企出售美國農地的州。(州長桑德斯辦公室)

阿肯色州 17日下令一家中資公司的子公司,放棄在該州購入的160畝農業用地,這是該州推出限制外資擁有農田的新法律後,首次採取執法行動。阿州州長桑德斯 (Sarah Huckabee Sanders)發文稱,阿肯色是全美第一個迫使中國國企出售美國農地的州。

阿肯色州檢察長葛里芬(Tim Griffin)表示,根據共和黨占多數的議會於今年早些時候表決通過,並由共和黨籍州長桑德斯rs)簽署同意的新法,諾斯拉普國王種子公司(Northrup King Seed Co.)將有兩年期限與位在克雷格黑德郡(Craighead County)的土地進行割離。

桑德斯在社交媒體X發文稱,「長期以來,我們一直容忍危險的政府滲透我們的國家,阿肯色州不會再容忍他們了」。

諾斯拉普國王種子公司為先正達種子公司(Syngenta Seeds)的子公司,而先正達種子公司隸屬於中國國有企業中國化工集團(ChemChina)。

先正達公司表示,該公司從1988年以來,一直持有自己的土地,該州針對土地問題做出的決定,令人感到失望。先正達說,從未有來自中國的人指示其管理人員購買、租賃或以其他方式進行土地收購。

先正達稱,「我們在阿肯色州的員工,是由美國人領導的美國人,他們非常關心為阿肯色州農民服務的問題,此行動將對阿肯色州農民帶來很大傷害。」

許多州對於外資擁有農田的擔憂與日俱增,今年之前,全美有14州的法律禁止或限制外國持有或投資 私人農田所有權。

根據阿肯色州大學國家農業法律中心(The National Agriculture Law Center at the University of Arkansas)的數據,隨著議題發燒,今年採取上述限制的州已經激增至24州。

該中心的律師布朗(Micah Brown)說,阿州檢察長的執法,是這波新法浪潮下的首次落實行動,而這些法律許多都特別針對來自中國、伊朗、朝鮮、俄羅斯的投資。

根據阿肯色州的法令,如果諾斯拉國王種子公司不願意放棄土地,州府將可向法院提起訴訟,葛里芬沒有透露阿州是否已經發現了其他外資持有土地,並依據新法採取了類似行動。

阿州還對先正達罰款28萬元,原因是該公司沒有根據2021年的州法報告其外資所有權,該州給予先正達30天時間支付罰款。

先正達對此表示,公司在內部審查後,更新了向美國農業部提交的文件,反映了所有權的變化,並向州府提交了副本。