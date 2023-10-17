伊州房東刺殺穆斯林房客新細節 兇嫌談中東問題後行兇

伊利諾州6歲男童法尤姆，14日遭房東殺死。(美聯社)

伊利諾州小鎮一名房東 疑因以哈衝突刺殺一對巴勒斯坦 裔母子，引起全球關注，根據最新的法院文件顯示，71歲的房東兇嫌祖巴(Joseph M. Czuba)曾向其妻子表示，希望該對母子搬走，因為他感覺租客 會打電話給巴勒斯坦家人與朋友來傷害自己與妻子。而案發當天，祖巴先與租客討論中東問題，並稱對穆斯林租客感到憤怒後行兇。

檢察官16日在法庭上表示，根據兇嫌妻子陳述，隨著以哈衝突展開，祖巴越來越擔心他從保守派電台聽到的內容，並對租住在他家中的房客、巴勒斯坦裔的母子感到不安。最終他在上周六刺殺了該對母子，此事件震驚了芝加哥與其他社區的穆斯林教徒，並引起包括總統拜登等世界各地的譴責。

在這對母子遇襲兩天後，祖巴16日穿著紅色連身囚衣，一頭亂髮出現在威爾郡法院，法官德威爾金斯(Donald W. DeWilkins)裁定他不得保釋，祖巴被控三項一級謀殺罪、一項謀殺未遂罪、兩項仇恨犯罪與嚴重毆打罪。下次出庭日為本月30日。

不幸遭刺死的六歲男童法尤姆(Wadea Al-Fayoume)的叔叔尤塞夫(Mahmoud Yousef)說，孩子被刺傷時，對媽媽說的最後一句話是「媽媽，我沒事。」

檢察官表示，上周六在伊州西南郊普蘭菲爾德鎮(Plainfield Township)的一處民宅家中，房東對法尤姆連續刺了26刀，警方在男孩的房間發現了男童，當時一把刀還插在其肚子裡，男孩32歲的母親沙欣(Hanaan Shaheen)也身中10多刀，目前仍在醫院治療。

檢察官說，沙欣告訴警探，案發當天一開始兇嫌並無異常，她跟兒子一起吃了早餐，隨後祖巴就來敲了他們的房門，並開始跟她爭論中東問題，沙欣說，祖巴是一個易怒的人，案發當天他告訴沙欣，自己因為耶路撒冷發生的事情對沙欣感到憤怒。

後來沙欣對祖巴說，「讓我們給和平一個機會」，沒想到祖巴緊接著就持刀襲擊了她，檢察官說，祖巴顯然沒有給沙欣機會，沙欣試圖自衛，然後把自己鎖在浴室，但未來得及把兒子帶在身邊，這時拿著手機的沙欣立刻打911報警求助稱，「房東用刀正在殺她的兒子」。等警方趕到現場時，發現男孩沒穿上衣躺在房間床上，肚子裡還插著刀。

警察在後院發現仰躺的祖巴，他的臉上有一道傷口，腰間繫著刀套，腳邊還散落幾把小刀。

法院資料顯示，祖巴已經在案發住宅住了五年，無犯罪前科，他本身為空軍退伍軍人，曾在1969年到1973年間服役。沙欣已經在美國12年，為來自巴勒斯坦的美國公民，兒子在美國出生，他們之前與祖巴並無任何過節，祖巴還替兒子建了樹屋。

法尤姆的葬禮16日在橋景清真寺基金會(Bridgeview's Mosque Foundation)舉行，與會者表示，沒有一個孩子應該為其他人的罪行或製造的罪犯形象付出代價。