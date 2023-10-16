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芝首座無證客帳棚營 或悄悄落腳不少華人居住的12區

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
隨著芝加哥氣溫越來越低，市府正加速搭建收容越境無證客帳棚計畫，安置仍住在警局外的尋求庇護移民。(特派員黃惠玲／攝影)
隨著芝加哥氣溫越來越低，市府正加速搭建收容越境無證客帳棚計畫，安置仍住在警局外的尋求庇護移民。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市12區區長拉米雷斯(Julia Ramirez)16日證實，芝加哥市府正在考慮將位於該區的布來頓公園(Brighton Park)內一塊空地，作為安置越境無證客的帳棚營地據點。

拉米雷斯說，市府的確正在評估位於38街與加州大道(California Ave.)的一塊土地，為建造無證移民過冬帳棚做準備，不過，她說，這一切都仍處在初步階段。不過，根據部分媒體揭露，市府已經在該處進行整地。

布來頓公園人口約有4萬5000多人，其中亞裔占比約一成，為僅次於西語裔(80.5%)的第二大族裔。

為無證客搭建帳棚是由芝加哥市市長強森所提出的方案，這項具爭議的提案，遭到了不少市民與其議會盟友的反對。

該市目前並沒有提供這些帳棚搭建地點的細節，不過，強森曾在9月時曾要求芝加哥市議會的50位區長，在其轄區內找到兩到三塊適合搭建帳棚的土地，強森的副幕僚長扎亞斯(Christina Pacione-Zayas)說，大約只有四分之一的區長有意願合作並提供了回覆。

隨著芝加哥的氣溫越來越低，芝市正為目前仍暫時安置在芝加哥警察局與機場的無證客，尋找其他避寒的居住地點。根據芝市映及管理與通訊辦公室的每日人口普查，截至上周，還有3319位越境無證客住在警局，還有494人暫居在歐海爾機場、中途機場。

芝市上個月已經與Garda World Federal Services簽訂了將近3000萬元的建造與運營帳棚的合同，不過，至今有關這項計畫的細節公布得很少，僅大約知道每座帳棚可容納12張床，並配備流動廁所與公用的臨時廚房等。

安置無證客的地點以及如何收容這些移民，在芝城引發爭議，一些非裔居民與區長質疑城市撥出太多資源給這些尋求庇護移民，影響了長期市民的公共資源取得；市中心的幾位區長則很擔心市中心的庇護所，會影響該市旅遊業。

強森日前提出的新年度預算案中，撥出了約1.5億元作為安置越境無證客的經費；而伊州州長普立茲克、伊州眾議會議長魏許(Emanuel "Chris" Welch)則已經明白表示，不太可能向芝市提供額外資金。

芝加哥 無證客 移民

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