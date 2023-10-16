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18年來最大筆 李秉樞慨捐200萬給芝美洲華裔博物館

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
博物館曾出版的李秉樞故事的封面照片中，站在廣益雜貨店前的兩位年輕人之一的右者，就是當時年僅15歲的李秉樞。(特派員黃惠玲／攝影)
博物館曾出版的李秉樞故事的封面照片中，站在廣益雜貨店前的兩位年輕人之一的右者，就是當時年僅15歲的李秉樞。(特派員黃惠玲／攝影)

「我不知道自己還能活多少日子，但我真心希望博物館能夠長長久久」，87歲的李秉樞14日宣布以今年6月過世的妻子李甄佩霞基金會名義，捐出兩百萬元給位於芝城華埠的美洲華裔博物館，確保這座博物館能有固定資金支援，讓後輩子孫有管道認識華人歷史與發展過程。

李秉樞與過世的妻子一直是芝加哥美洲華裔博物館的最大支持者，2005年開館的博物館現址，就是李氏夫婦購下大樓後捐給博物館使用，李秉樞在14日的捐款儀式中表示，博物館現址在90年代早期就是他們家族到美國的發跡地「廣益雜貨店」，他當年在店裡負責磨豆腐、種豆芽、搬貨物，有時還要煮飯，「買下這棟建物做為博物館，對我們一家來說意義重大。」

他在捐款典禮後向本報記者表示，美洲華裔博物館是妻子李甄佩霞生前最重視最喜愛的地方，過去10多年來，他們每年持續捐助博物館經費，希望能有更多人到訪並認識華人在美發展歷史，「我年紀大了，不知道還能活多久，但我希望未來能夠繼續為博物館盡心力，所以決定一次性捐出200萬元」，根據指出，這筆捐款的每年利息收入將全數作為博物館運營資金。

華埠博物館基金會會長鄭緯略、基金會前會長暨美洲華裔博物館展覽委員會主任委員梅素蘭主持了這場200萬元捐贈儀式，梅素蘭表示，這筆捐款是博物館2005年開館至今最大筆的贈款，這對每年需要籌募經費維持運作的博物館來說，「非常重要且關鍵」，她也代表博物館工作人員、董事會成員，向李秉樞表達誠摯謝意。

李秉樞的兒子Sidney以及兩位女兒Medora、Bernice都到場力挺父親的善舉。

李秉樞與妻子幾十年前創辦了美中區規模最大的亞洲食品進口公司「金國金洋」，隨著美國移民越來越多，公司業務蒸蒸日上，事業的成功沒有讓他忘記陪他成長的中國城，數十年來，李秉樞熱衷慈善公益有目共睹。

伊利諾州州眾議員馬靜儀、芝市11區區長李惠華當天也出席了捐款儀式，馬靜儀說，她求學時的博士研究聚焦美國亞裔文化，因此深切了解保存與認識文化的重要，而美洲華裔博物館的存在發揮了保存文化的最大功能，她感謝李秉樞夫婦的慷慨，使博物館能夠獲得最主要金援。

李惠華說，李秉樞夫婦對於華埠社區的大方與奉獻眾所周知，她也特別提到，李秉樞興建並管理的華埠停車場，幾乎可以說是華埠在全美一枝獨秀繁榮的主要因素之一，「2元的停車費，吸引了遊客、民眾到訪」。

捐款儀式中，博物館基金會並將今年6月因妻子生病缺席「社區遠見獎」的獎項，補頒贈給李秉樞。

李惠華(右)與父親李雙振(左)感謝李秉樞(中)對華埠的大方奉獻。(特派員黃惠玲／...
李惠華(右)與父親李雙振(左)感謝李秉樞(中)對華埠的大方奉獻。(特派員黃惠玲／攝影)
李秉樞(左六)宣布捐出200萬元給美洲華裔博物館。(特派員黃惠玲／攝影)
李秉樞(左六)宣布捐出200萬元給美洲華裔博物館。(特派員黃惠玲／攝影)
李秉樞(左四)宣布捐出200萬元給美洲華裔博物館。(特派員黃惠玲／攝影)
李秉樞(左四)宣布捐出200萬元給美洲華裔博物館。(特派員黃惠玲／攝影)
李秉樞(左二)與三個子女出席了200萬元捐款儀式。(特派員黃惠玲／攝影)
李秉樞(左二)與三個子女出席了200萬元捐款儀式。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠基金會會長鄭緯略(左一)、基金會前會長梅素蘭(右一)與伊州州眾議員馬靜儀(左...
華埠基金會會長鄭緯略(左一)、基金會前會長梅素蘭(右一)與伊州州眾議員馬靜儀(左二)、芝11區區長李惠華(右二)頒贈社區遠見獎給李秉樞(中)。(特派員黃惠玲／攝影)
樓高四層的美洲華裔博物館，座落於芝城華埠商圈。(特派員黃惠玲／攝影)
樓高四層的美洲華裔博物館，座落於芝城華埠商圈。(特派員黃惠玲／攝影)

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