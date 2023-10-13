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一夜損失20萬 竊賊直接拖走集裝箱 芝華人卡車業陷困境

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
竊賊偷走整個貨櫃集裝箱後，還在現場車架的檔泥板上留言。(卡車業者提供)
竊賊偷走整個貨櫃集裝箱後，還在現場車架的檔泥板上留言。(卡車業者提供)

「現在的竊賊非常囂張，以前是剪開貨櫃鎖偷走部分貨物，現在整個貨櫃集裝箱直接拉走」，近兩個月至少遭盜三只貨櫃的卡車公司華裔東主John王說，新冠疫情過後，卡車生意大幅縮水，原本收入就已抓襟見肘，又頻頻遇上貨櫃賊，導致「保費上漲、客戶流失」，讓小型卡車公司經營陷入更大困境。

在芝加哥經營卡車公司多年的John王說，日前他公司的貨櫃停放場，被偷走一只裝滿約千台割草機的貨櫃，「市價約20萬的貨物，就這樣一夜消失」，他表示，儘管損失的貨櫃一般保險可以理賠，但申請賠償程序費時，而且明年保費幾乎可以確定會因此提高，對過去一年已經辛苦經營的卡車業無異雪上加霜。

此外，他也提到，損失的不僅是保費，因為貨物被偷，影響客戶的出貨日期，導致客戶對該公司失去信心而轉去其他公司委託業務，更讓小規模的卡車公司在目前的狀況下很難找到新的客戶填補業績。

他說，他公司目前租用的貨櫃停車場，大約可放置20個集裝箱，之前該停車場本來有安裝電子鎖，但因為時會發生故障造成卡車無法進入而拖延出車時間，加上時機欠佳，卡車公司收入大幅縮水，也無力聘用及時到場維修的人員，或強化保全設施，貨櫃停放場的進出管理因此明顯鬆散。

疫情過後，芝城偷竊搶劫有增無減，有關當局疲於奔命、執法無力，更使得以往大多只偷貨櫃內部分貨物的竊賊有恃無恐，有的乾脆把停放場的鐵絲網剪開後打開大門，然後開著卡車頭入內拖走整個貨櫃，John王沮喪的表示，「卡車行業就這樣陷入了惡性循環」。

「卡車業的黃金期已經過了」，疫情前剛買了卡車頭的Eric費說，疫情期間的確賺了一筆前，「去年前半年與2021年時期，卡車行業是暴利，港口的貨櫃拉都拉不完，運費價格也不斷飆漲」，Eric說，好的時候從芝加哥載到洛杉磯單趟價格可以拿到6、7000元，現在的運費跌了至少一半，「有3000元就不錯了」。

他表示，一趟長途下來，扣掉司機費用一天400多元、油錢 一天好幾百元，還有車子一年1、2萬元的保險費用，「只要一不小心，可能就會賠錢」。

為了減少營運風險，Eric從去年年底就已經把自己的車頭改掛靠到大卡車公司，「雖然收入比自己當老闆少，但至少穩定」，他說，一些在疫情期買了多個車頭準備大賺一筆的同行，現在有不少人都開始拋售車頭。

過去兩個月，芝加哥地區的貨櫃停放場頻頻發生貨櫃遭竊事件。(pexels)
過去兩個月，芝加哥地區的貨櫃停放場頻頻發生貨櫃遭竊事件。(pexels)

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