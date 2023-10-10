剛創下最高齡跳傘紀錄 芝104歲人瑞過世

芝加哥的104歲人瑞霍夫納10月1日高空跳傘成功，創下世界最高齡的跳傘新紀錄。上為協助霍夫納的跳傘專家貝斯特。(美聯社)

10天前自1萬3500呎的高空一躍而下並跳傘成功，創下世界最高年齡的跳傘紀錄的芝加哥 104歲人瑞霍夫納(Dorothy Hoffner)，9日在睡夢中安詳離世。

霍夫納一輩子都住在芝加哥，她的好友柯南特(Joe Conant)說，霍夫納活潑、渴望與人交談，而且很機智風趣。事實上，透過她創下最高齡跳傘紀錄的照片、影片，全世界都看到了她不屈不撓的精神。

霍夫納10月1日在沃他華(Ottawa)的芝加哥高空跳傘中心(Skydive Chicago airport)，自1萬3500呎的高空一躍而下並跳傘成功，當她抵達地面時，已經104歲的她迅速起身，抓起助行器，走向為她歡呼的人群，「年齡只是一個數字」，霍夫納當時向記者這樣說。

霍夫納在100歲那年第一次嘗試跳傘，因為她的好友科南特(Joe Conant)計畫去跳傘，霍夫納覺得有趣也想參加。但當時她在飛機上是被人從後面推出去的。最近一次跳傘，她堅持要自己帶頭跳下，並迫不及待地喊著說「走吧，走吧」。

七分鐘後她安全降落，臉上仍帶著興奮驚喜的神情說：「太棒了，但在空中的感覺也很好。」她覺得漂浮在空中很平穩， 並說整個過程很愉快。但她下次想嘗試沒有坐過的熱氣球。

霍夫納的故事引起了轟動，她創造跳傘紀錄不僅登上芝加哥論壇報頭版，也出現在紐約時報 報導，還有華文媒體、墨西哥 廣播節目均報導了霍夫納的故事。沒有智慧型手機的霍夫納，很難理解她鼓舞人心的故事究竟傳播了多遠，但她享受新獲得的人氣。

柯南特說，霍夫納的葬禮預計安排在11月初舉行。