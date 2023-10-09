芝餐飲業重大變革 小費員工最低時薪調高66％

芝市議會上周五表決通過廢除小費員工領取比一般員工低六成的最低時薪。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 市議會日前以36：10票，通過廢除該市小費員工時薪低於最低標準的規定，新法從明年7月1日到2028年7月1日止，將該市小費員工的時薪以每年8％的提漲率，從現行9.48元一路調高到與全市最低時薪 15.8元相同。芝市也成為全美採用取消小費員工低時薪的最大城市。

儘管這項措施獲得大多數的區長支持，轄區包括橋港區、華埠 的11區區長李惠華對此法案投下反對票，她說，這項所謂的「公平工資法案」(One Fair Wage)會傷害那些努力維持生計的家庭式小餐館，「餐飲業是我們社區的命脈，也給城市帶來大量稅收」，她表示，她服務的11區選民說，新法對當地經濟的傷害大於幫助。

38區區長斯波薩托(Nicholas Sposato)表示，新的取消小費員工最低時薪的議案，根本是「工作殺手」，這將導致全市餐館的價格上漲與工作崗位減少，尤其是像他的選區靠近郊區，消費者勢必將轉而選擇附近不屬於芝加哥市的餐廳用餐。

這項方案為市長強森努力兌現其選舉承諾的行動之一，為安撫餐飲業者，他原本計畫一次提高時薪的進程，也修改為分成五年逐年調升。在市議會投票表決後，強森表示，「這項條例體現了芝加哥的價值觀，提升勞工的地位，解決餐飲與酒店業的系統不平等問題」，他還提到，提高工資可以解決餐飲業目前找不到員工的危機。

伊利諾州餐館協會對強森一開始提出的草案，原本建議將小費員工的時薪增加到20.54元，但僅限於年營收超過300萬元的餐館，不過，此方案受到強森與其議會盟友否決，餐館協會主席涂以亞(Sam Toia)獲知其提案胎死腹中後，才接受了強森提出的五年分階段調薪的計畫。

即時落實時間延長了幾年，但涂以亞仍然擔心勞動力成本的增加，會迫使家庭式經營的餐館結束營業或進行裁員。他表示，此舉肯定將導致一些工作崗位流失，但對於餐館老闆來說，將調薪預算時間從兩年延長到五年，還是容易執行得多。

餐館業者說，新的條例將使其勞動力成本增加66％，而且還有可能影響消費者給服務人員小費的意願，屆時小費員工的實際所得還可能會因此降低。