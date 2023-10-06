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「陣陣惡臭飄出」科州殯儀館主打綠色葬禮 115遺骸存放不當遭查

記者胡玉立／即時報導
被查獲堆積大量屍體，疑處理不當的科羅拉多州弗里蒙特郡「回歸自然殯儀館」，後院雜亂不堪，一旁還停著黑色靈車。(美聯社)
被查獲堆積大量屍體，疑處理不當的科羅拉多州弗里蒙特郡「回歸自然殯儀館」，後院雜亂不堪，一旁還停著黑色靈車。(美聯社)

科羅拉多州弗里蒙特郡(Fremont County)警方6日表示，他們在位於彭羅斯鎮(Penrose)的「回歸自然殯儀館」(Return to Nature Funeral Home)，發現至少115具屍體。這家殯儀館官網標榜採取「綠色」葬禮、不使用防腐藥劑或金屬棺材；現在因為遺體處理不當，接受當局調查。

根據科羅拉多州法律，「綠色」葬禮是合法的，但州法要求任何未在24小時內埋葬的屍體，必須妥善冷藏。弗里蒙特郡警長庫珀(Allen Cooper)表示，他們正與其他機構協調，以確定是否有任何不當行為。殯儀館業者正與當局配合調查。

調查集中在殯儀館擁有的一棟平房，當地居民報警聲稱他們聞到極難聞的惡臭味。警方先在3日晚間前往訪查，次日再持搜索令登門，發現了存放不當的遺骸。

當局6日在記者會上表示，他們認為目前民眾並無風險。警方拒絕詳細描述這棟面積約2500平方呎的設施內部場景。聯邦調查局(FBI)發言人米戈亞(Vikki Migoya)表示，目前尚不清楚是否構成犯罪行為。

彭羅斯人口約3000人。73歲的居民帕維蒂(Joyce Pavetti)說，她可以從自家門廊看到該殯儀館，過去幾周她也聞到了一股腐臭味。4日當她看到殯儀館周圍警察聚集，警燈閃亮，心裡「立即有數」。

帕維蒂表示，該建物多年來被好幾個不同的企業使用過，她還曾在那裡上過瑜珈課。但直到最近幾個月她才注意到該建物後面停放了靈車。

「回歸自然殯儀館」官網指稱，他們將未經防腐處理的屍體放在可生物降解的棺材內、裹屍布裡或「什麼都不包」，並提供「只有你和地球，回歸自然」的火葬服務；「沒有防腐液，沒有水泥拱頂，盡量自然」。「自然埋葬」收費1895元，不包括棺材和墓地費用。

根據公開紀錄，回歸自然殯儀館於六年前在科羅拉多泉(Colorado Springs)成立。

科羅拉多州 FBI

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