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德州博覽會迎賓牌拼錯字 出糗後賴給吉祥物擦屁股

編譯胡立宗／即時報導
德州博覽會拼錯字，請出吉祥物Big Tex收拾善後。（Texas State Fair 網頁）
德州博覽會拼錯字，請出吉祥物Big Tex收拾善後。（Texas State Fair 網頁）

德州博覽會（State Fair of Texas）9月29日才在達拉斯開幕，但一進門的迎賓牌就出包，原本寫成「Howdy folks! We're glad your here!」的標語在社交平台被酸暴，但現在已改回正確的「Howdy folks! We're glad you're here!」（大家好！我們很開心你的光臨）。

網民的批評部分相當間尖酸，包括在Reddit上的一則，貼文者說「看哪，這就是德州博覽會的迎賓牌，難怪教育程度只能排第38名」。回應者更說，「這個精緻的招牌想必經過層層把關，然後才能出現在我們面前製造混亂」。另一則則說，「多數參觀者連怎麼開始都看無」，其他湊熱鬧的則說，根本就該寫成「We're glad y'all are here.」

第一個發現錯字的是Jennifer Meehan，她在貼文後接受媒體Dallas Observer訪問時說，沒有人敢說來看德州博覽會是為了增進文法，她只是忍不住想跟大家分享走進會場第一眼看到的景象。

不過主辦方的回應方式則非常高招，他們請出了吉祥物Big Tex ，讓他查網路、看字典，然後說「這是小小Big Tex審核的結果，我們真的很歡迎你們來」（This is what happens when we let Little Big Tex proofread, but we're so glad YOU'RE here!）

錯誤版的迎賓牌。（取自Reddit）
錯誤版的迎賓牌。（取自Reddit）

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