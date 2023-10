德州博覽會迎賓牌拼錯字 出糗後賴給吉祥物擦屁股

德州博覽會拼錯字,請出吉祥物Big Tex收拾善後。(Texas State Fair 網頁)

德州 博覽會(State Fair of Texas)9月29日才在達拉斯開幕,但一進門的迎賓牌就出包,原本寫成「Howdy folks! We're glad your here!」的標語在社交平台被酸暴,但現在已改回正確的「Howdy folks! We're glad you're here!」(大家好!我們很開心你的光臨)。

網民的批評部分相當間尖酸,包括在Reddit上的一則,貼文者說「看哪,這就是德州博覽會的迎賓牌,難怪教育 程度只能排第38名」。回應者更說,「這個精緻的招牌想必經過層層把關,然後才能出現在我們面前製造混亂」。另一則則說,「多數參觀者連怎麼開始都看無」,其他湊熱鬧的則說,根本就該寫成「We're glad y'all are here.」

第一個發現錯字的是Jennifer Meehan,她在貼文後接受媒體Dallas Observer訪問時說,沒有人敢說來看德州博覽會是為了增進文法,她只是忍不住想跟大家分享走進會場第一眼看到的景象。