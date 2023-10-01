華盛頓華人博物館慶中秋 亮點是素齋、蘇式兩種口味月餅

華人博物館舉辦中秋社區日活動。 （中新社）

華盛頓美國華人博物館 9月30日舉辦「中秋社區日」活動。當天活動以兩款分別來自中國上海和華盛頓當地的特色月餅，與大華府 地區華僑華人以及美國民眾分享中國傳統的節日氛圍。

來自上海龍華寺的素齋月餅，和華盛頓當地知名中餐大厨現場製作的蘇式月餅，成為當天活動的亮點，受到現場參與家庭追捧。

華盛頓美國華人博物館副館長Jenny Liu表示，博物館舉辦此次活動一方面是為慶祝中秋佳節，推廣中華文化，另一方面也希望將中華文化帶給美國社區，讓美國不同族裔的民眾都能對中華文化有所瞭解。

華盛頓美國華人博物館坐落於華盛頓市區，是一座擁有百年歷史的四層建築。在入場收到「福」字包裝的素齋月餅之後，觀眾可以順梯而上，逐層參觀，先後體驗燈籠製作、中秋主題兒童彩繪、現場月餅製作等活動，並在古琴聲中邊品茶邊試吃不同口味的月餅。

「我喜歡蛋黃豆沙口味的月餅，這個搭配口感很奇妙。」一家四口前來的美國人傑森表示，「在吃著中國食物的同時，又能看到周圍與中國文化有關的歷史與實物展品，這種組合也很棒。」

目前，博物館在不同樓層正在展陳《李小龍》《旗袍中的時尚身份：現代女性形象》等特展。觀眾在體驗中秋文化的同時，亦可駐足觀展或通過紀錄片瞭解美國華人的奮鬥故事。

「在博物館裡過中秋，也是希望可以將慶祝中國傳統節日的活動和我們的展覽融合在一起。兩者都是在傳播中華文化和華人精神。」Jenny Liu如是說。