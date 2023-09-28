貸不到款、買不到保險 可能是AI洩露你過去這些紀錄

AI在金融機構決定是否放款時的份量越來越重。（取自福斯電視台畫面）

因為在社交平台經常提到「缺錢」，所以申請不到房貸？因為固定回診看醫生，所以新保單買不到？這些已經不是科幻小說裡的情節了，因為金融機構正在用AI 偵探調查你在網路上能找到的所有資料。

聯邦消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau）最近通報，各個金融機構在核實申請人信用紀錄時，已經不只是單看信用紀錄，而是透過人工智慧（AI）蒐集申請人的「補充資料」（alternative data），包括現金流與繳款狀況，以及是否經常看病都可能成為放不放行的標準。

AI偵探透過網路調查你所有的留言、活動與到訪紀錄，作為正式信用評等之外的補充資料，美其名為大數據（Big Data）或周邊資料（Fringe Data），其實也就是申請人的可動用資金、銀行帳戶的提存紀錄、手機帳單繳款紀錄，以及申請保險 理賠的次數，藉由這些資料，金融業者的「資力評分」（credit worthiness）才是決定能不能放款、承保，調高額度的判斷標準。

信用管理業者Better Qualified的創辦人Paul Oster告訴福斯新聞（FOX News），這些「背景」調查早就行之有年，只是在AI的幫助下，蒐集範圍更廣、資料更為完整。避免不必要麻煩的唯一方法就是限制所有平台與App所能獲得與揭露的個人資訊，禁止管理方取得你的個資，至少能在遭到侵權時站穩法律立場。

這也是消費者金融保護局之所以發表網路行動指南的原因，因為每當業者因為AI判定放款風險過高而拒絕申請時，消費者都能依照公平信貸法（Equal Credit Opportunity Act）要求金融機構說明拒絕的具體原因，使申請者有機會補正缺失，進而改善放款歧視 的現象。萬一遭拒且未收到明確說明，除了可以依法告知金融機構外，還能直接向消費者金融保護局申訴。