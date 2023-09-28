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終於復飛 國泰航空芝加哥直飛香港 10月3日復航

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝加哥航管局與國泰航空宣布，10月3日起恢復歐海爾機場往返香港的直飛航班。(國泰航空臉書)
芝加哥航管局與國泰航空宣布，10月3日起恢復歐海爾機場往返香港的直飛航班。(國泰航空臉書)

芝加哥航空管理局(CDA)與國泰航空28日宣布，從芝加哥歐海爾國際機場(ORD)直飛香港國際機場(HKG)的國泰航空班機，將從10月3日起恢復通航，這是新冠疫情後，歐海爾機場第一個恢復直飛到香港的航線，此次復航，也標誌著全球第二繁忙機場，在振興跨太平洋市場上邁出關鍵一步。

國泰復航芝加哥香港的消息傳出，也讓過去幾年必須輾轉到其他城市轉機，才能回到香港或中國的旅客感到興奮，計畫明年初回中國過年的華人旅客高軍說，「希望其他航空公司也能跟進恢復芝加哥直飛北京、上海等航班」。

芝市市長強森表示，很歡迎香港直航回到芝城，商務與休閒的旅客回歸，將加強芝市與香港兩座城市的實力，並鞏固歐海爾機場作為通往世界主要門戶的地位。

航管局局長李傑米(Jamie L. Rhee)表示，香港直飛服務的恢復，進一步證明歐海爾機場做為全球旅遊樞紐的地位，期待未來雙邊商務與休閒旅遊繼續成長。

芝加哥香港直飛航班將從10月3日開始，每周二、四、六的下午4時5分從歐海爾機場起飛，翌日晚上8時45分抵達香港；回程航班則將於當地時間每周二、周四與周六的中午12時30分離開香港，並於當天下午2時25分抵達芝加哥。

國泰航空美洲區資深副總裁Chris van den Hooven表示，隨著國際航空業的復甦，啟動芝加哥直飛航班到香港，是國泰向前邁出的重要一步。

芝加哥旅遊局「選擇芝加哥」(Choose Chicago)執行長歐斯蒙德(Lynn Osmond)說，直航是打造芝加哥成為全球首選商務與旅遊目的地的關鍵，芝城期待迎接更多來自香港與世界各地的遊客。

「芝加哥世界商業」(World Business Chicago)執行長法斯納特(Michael Fassnacht)說，通過這次的恢復直航，「我們不僅慶祝芝加哥做為全球城市的持續發展，也凸顯了芝加哥與中國關係的重要性」，他說，「中國仍是芝加哥地區的首要貿易夥伴，也是中國企業投資與擴張的首選之地，有了這次的重新聯繫，我們將促進經濟發展，提升旅遊體驗，並探索更大的合作機會。」

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