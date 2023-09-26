伊州首創耆老監理站 長者換照免預約免排隊

州務卿詹雅斯(左二)推出多項新措施解決監理站排隊時間太長的問題。(伊州州務卿辦公室)

伊利諾州州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)25日宣布，為照顧年長駕駛與車主需求，即日起在芝城 北邊的艾文斯頓市(Evanston)市府以及橋景市(Bridgeview)的Seat Geek體育館 ，設立兩處專門針對老年人提供服務，且無須預約即可前往的「耆老監理站」(Senior only DMV )。

伊州州務卿辦公室在9月1日啟動了「無須排隊計畫」(Skip the Line Program)，此措施意味著大多數的監理站服務，都必須透過網路先預約時間，才能前往監理站辦理相關業務。

州務卿辦公室當初推出此方案，是為了解決各監理站大排長龍的問題，數據顯示，從9月1日到21日為止，網路預約已經達到16.5萬次，有效舒緩了監理站排隊的現象。

然而在此同時，州務卿辦公室也持續接到網路與電話預約的投訴，一位住在南區的耆老哈里森(Linda Harrison)抱怨，她不會使用網路，而打了幾次電話想預約換駕照 ，但一直無法完成，「還好現在有了無須預約，隨到隨服務的耆老監理站，她第一時間趕到橋景區耆老監理站，大約花了15分鐘就順利換了新駕照。

詹雅斯說，他希望這兩處針對老年人的服務設施能夠永久化，因為老年人通常是最常造訪監理站的族群。

詹雅斯表示，「無須排隊計畫」推出後，原本州民到監理站大都要等待一個多小時才能排到辦理業務，現在只要按照預約時間抵達，則幾乎不再需要等候。新的「耆老監理站」則將彌補部分族群的需求。

所有長者仍可繼續以預約方式到全州各地的監理站辦理業務，而想要享受隨到隨接受服務的兩處「耆老監理站」地址，分別是艾文斯頓市府：2100 N. Ridge Rd. Evanston；橋景區Seat Geek體育館：7000 S. Harlem Ave. Bridgeview，服務時間為周一到周五早上8時到下午4時。

州務卿辦公室同時也增加了可預約數量，其中包括提高芝加哥DMV的車內/道路測試預約增加40%，即每天增加近1300次。

此外，還為需要參加路考的70嵗及以上長者提供呼叫中心的服務，老年人只要撥打電話後，就會轉接到專門的接線生，由他們為長輩們提供現場資訊，安排預約或協助網路續約，電話(800)252-8980。

州務卿辦公室官網也增添了新的功能，州民即日起可以在網站輸入居住地點的郵遞區號，就能找到距離自己住家最近的監理站位置。