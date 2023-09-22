杏壇不談性 德州學區因猶太女孩「安妮日記」怒鍘教師

圖畫版的安妮日記含性事，獨犯德州學區禁忌。（取自亞馬遜網站）

德州 Hamshire-Fannett獨立學區 20日發表聲明，指出一名中學教師已經遭到開除，因為她指定圖畫版安妮日記為八年級學生的教材。學區在給家長的信中表示，這位教師將對家長與學生表達歉意，如同她已經對學區所做的表態。

KFDM電視台報導，雖然學區指稱安妮日記（Anne Frank's Diary）不在許可書單內，但學期初發給家長的書單確實有安妮日記。猶太 裔的安妮在納粹德國入侵荷蘭記錄下了兩年躲藏期間的生活，第二次世界大戰後於1947年出版，之後一直被美國學校當成二戰猶太大屠殺的教材。

完整的安妮日記中，包含對男女性事的描述，但多數版本都隱去相關段落，不過2018年由Ari Folman與David Polonsky完成的圖畫版安妮日記（Anne Frank's Diary: The Graphic Adaptation），保留了全部內容，包括對男女生殖器的描繪。因為這名教師選擇的是圖畫版，可能因此惹惱學區。

學區的調查將查明教師是否鑽漏洞，利用書單偷渡圖畫版，以及校方是否知情。KFDM取得的學區給家長通知信中指出，基於對學生閱讀課教材的擔憂，該班自2023年9月13日已經換由代課老師上課，學區正在積極徵聘高水準的全職教師。信中並稱，原本的教材已經取消，原本的教師將會對家長與學生致歉。

完整版的安妮日記已經不是第一次成為焦點了，德州凱勒獨立學區（Keller ISD）2022年9月就曾將安妮日記自圖書展覽中移除，佛州Vero Beach的一所高中也因為家長抗議而將圖畫版移出書單。