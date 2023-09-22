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聯邦同意速發無證客工卡 伊州長、芝市長欣喜

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝加哥市府疲於因應不斷進入該市的越境無證客，市長強森不久前曾向拜登政府請命，希望加快核發工卡，讓這些移民可以自立。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥市府疲於因應不斷進入該市的越境無證客，市長強森不久前曾向拜登政府請命，希望加快核發工卡，讓這些移民可以自立。(特派員黃惠玲／攝影)

美國總統拜登將為數十萬越境進入美國的委內瑞拉無證客，提供臨時合法工作身分的消息傳出，伊利諾州長普立茲克與芝加哥市市長強森都大感欣喜，兩人同稱「這是我們尋求已久的勝利」，今年夏天普立茲克、強森曾強力要求白宮對已經到芝城的1.4萬名無證客才取更多行動，包括增撥經費與核發臨時工作許可。

美國國土安全部在20日晚間宣布，截至7月31日為止，將有約47.2萬的越境委內瑞拉人拿到「臨時保護身分」(Temporary Protected Status)。這項對委內瑞拉人臨時身分保護的延長與重新指定，將持續18個月，目標是在30天內讓這些人拿到工作許可，不過，該措施僅限定使用CBP One的應用程式通過邊境的尋求庇護者，或是通過假釋的古巴人、海地人、尼加拉瓜人與委內瑞拉人。

一個月前，普立茲克與強森，還有其他民選官員一起召開大規模的新聞發布會，呼籲聯邦政府加快腳步發放越境無證客的工作許可，強森說，如果拜登政府不採取相應措施，芝市將無法支持更多的移民

獲悉拜登即將給予數十萬個委內瑞拉越境移民工作許可後，強森立即回應表示，「在接收移民並安置他們的關鍵時刻，很感謝拜登與國土安全部決定擴大對委國移民的臨時保護身分，這對芝市與伊州都是值得慶賀的時刻。」

強森提到，芝市勞動力短缺的問題明顯，批准新的勞動力進入市場，將對整個城市帶來很大的公共利益。

強森從5月15日上任市長職務以來，處理大批從德州轉載到芝加哥的越境無證客危機，無疑成為他的首要問題之一，尤其目前仍有1600多位無證客仍睡在芝加哥警局大廳、歐海爾機場，不僅生活條件糟糕，也同時對警察工作與社區帶來一定困擾，強森計畫在入冬前，將這些移民全部轉移到市府搭建的大帳棚居住。

從德州等美國南部邊境城市到芝加哥的大多數無證移民，都是逃離極端貧窮與政治暴力的委內瑞拉人，根據芝市數據，7月31日前後，在芝市的移民庇護人口普查中，至少有4000名委內瑞拉的移民。

移民 無證客 拜登

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