芝郊區兇殘滅門案 2大人2幼童3隻狗全遭槍殺

羅隆(Alberto Rolon，右)、巴托洛梅(Zoraida Bartolomei，左)跟兩個兒子，不幸均遭槍殺。(巴托洛梅家人提供)

芝城 西南郊羅蜜歐維爾市(Romeoville)日前發生一起駭人滅門案，當天有民眾稱無法聯繫到親友，因此致電請警察前往其住處查看，警察趕抵現場後，發現兩名大人、兩個幼童以及三隻狗全遭槍殺。該市警局副局長伯恩(Christopher Burne)表示，已確定這起滅門事件並非「隨機作案」，目前兇嫌仍在逃。

羅蜜歐維爾警局表示，17日晚間約8時43分左右，有民眾打電話稱，住在康柯德大道(Concord Ave.)500號附近的親友當天沒有去上班，且沒有回復電話，希望警察能夠前往該地址查看，警方說，他們趕到現場時，發現包括兩名成人與兩名兒童中彈死亡。

羅市市長諾克(John Noak)說，他已經要求該市的社會服務人員在這此殘暴兇殺案發生後，提供居民必須的支持幫助，「我們整個社區都在為此慘劇感到悲傷，尤其兩名幼童也受害，更令人心痛」。

伯恩說，警方已經對該案做出結論，那就是「這並非一起隨機事件」，公眾不需要因此擔憂社區安全，不過，警方沒有提供其他細節。威爾郡的重案組正在協助羅市警方調查該起死亡事件。

警方在案發隔天曾發表聲明稱，該起槍擊 案是發生在該處民宅內，但拒絕回應現場是否有人闖入跡象。

伯恩也公布了兩名成人死者的姓名，分別是羅隆(Alberto Rolon，38歲)、巴托洛梅(Zoraida Bartolomei，32歲)夫婦，兩名男童年齡分別是九歲與七歲，他也提到，受害者住家的三隻狗也在屋內被槍殺。

根據巴托洛梅的母親表示，女兒一家五個月前才以25萬元買下發生槍擊案的房屋。

伯恩說，調查現仍處於「早期階段」，警方目前推測槍擊發生在16日晚間9時到隔日清晨5時之間，警方確信兩名大人死者並非開槍的人，兇嫌另有其人且在逃，警方說，社區並不會因此案受到安全威脅，民眾也不需要就地避難。

住在凶宅旁的鄰居非利斯普(Lynn Phillips)說，她感到非常震驚，因為小區向來很安靜，住了很多學齡兒童與退休 人員，「從來沒想過會發生這種事情」。

她說，發生悲劇的鄰居通常都獨來獨往，有時會看到孩子在後院打籃球，「這家人最近才搬到小區」，她也提到，17日入夜後她沒有聽到任何槍聲。

警方呼籲知情者致電羅市警局提供線索，電話：(816)886-7219。