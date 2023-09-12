芝UPS司機監守自盜值19萬LV 法官判緩刑且可撤銷案底

27歲的考迪羅將總值18.7萬元的路易威登商品偷運回家。(芝警局提供)

庫克 郡法庭紀錄顯示，一名UPS快遞公司的司機，被控將價值18.7萬元的路易威登(Louis Vuitton)貨物載送自己芝加哥 的家中，然而法院近日開庭，法官做出判處24個月緩刑的裁決，這也意味著該名被控偷竊重罪的男嫌不需入獄服刑，而且緩刑期滿後，其犯罪紀錄將可申請撤銷。

檢察官是在去年4月，指控27歲的考迪羅(Pedro Caudillo)擅自將知名品牌路易威登的商品裝上他的送貨車，儘管這些貨物本來是安排另一個員工的卡車載送，然後考迪羅將這些昂貴商品直接送到自己家裡。

考迪羅日前與檢察官達成協議，他承認盜竊10萬到50萬元價值的商品，法官福拉德(Lawrence Flood)則判處他「第二次機會緩刑」(second chance probation)，伊州 所謂第二次機會緩刑，亦即允許某些罪犯在服滿至少兩年緩刑後，可以從其記錄中清除定罪，這項法律於2014年生效，法院可以在不作出判決的情況下判處被告緩刑，不過， 曾因任何重罪被定罪(即緩刑或有條件釋放)者，則不符合此判決的資格。

法官的裁決等於只要考迪羅同意「第二次機會緩刑」，同時支付2.5萬元賠償金，並從事社區服務後，他的控罪就會被撤銷。

UPS去年籲請芝加哥警局的有組織零售犯罪特別工作組介入上述案件的調查，UPS指出，該公司位於南環區的倉庫丟了好幾個路易威登的貨品包裹，從監控錄影顯示，卡迪羅從UPS位於南環區的倉庫取走了包裹，根據警方報告，他隨後將這些包裹，全部運送到自己位於「後院區」(Back of Yards)的家中存放。

警方「有組織零售犯罪特別工作小組」據報後，全程跟監卡迪羅，發現他在開車前，偷走了三個價值3.5萬元的包裹，這幾個包裹原本是要運往其他路線。警方接著看到他把這些貨品拿到家中，警察跟著卡迪略進入屋內並進搜查，然後在其住所，找到失竊的路易威登包裝盒與包包，價值約10萬元。

檢察官說，警察在考迪羅返回倉庫時將他逮捕，考迪羅承認先後將10到15箱(總值進19萬元)的設計師產品包裹送到自己家中，並打算在社交媒體上出售這些商品。