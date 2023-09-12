8成美國人2年未打新冠疫苗 醫：應考慮接種最新補強針

芝市將免費替市民接種新版新冠補強疫苗。(本報檔案照片)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)11日核准新版新冠疫苗補強針，隨著疫情有逐漸升溫跡象，芝加哥 大學傳染病專家哈茲菈(Aniruddha Hazra)說，80％的美國人都沒有及時接種現有的新版新冠疫苗，「如果你已經兩年沒有施打新冠疫苗，我覺得要考慮接種最新版疫苗」。

哈茲菈說，未及時施打補強針的民眾，也意味著這些人上次施打新冠疫苗可能已經兩年了，另一方面，從7月中旬到9月初，芝加哥市的感染新冠病毒住院比率已經上升了21％，全美則約增加了15％，他因此建議，過去兩年都沒有再打新冠疫苗者，很重要的一件事就是應該考慮接種最新版疫苗。

芝市衛生局醫學主任盧娜(Geraldine Luna)12日表示，只要聯邦疾病防治中心(CDC)放行，芝加哥人很快就可以施打最新版疫苗，盧娜特別提到，該市仍將提供免費疫苗給所有市民施打。

盧娜表示，疫苗製造廠「莫德納」(Moderna)與「輝瑞」(Pfizer/BioNTech)所製造的新疫苗，是專門研發對抗病毒變異株XBB.1.5以及EG.5，尤其是對目前橫行全美的EG.5新冠變異株證實有效，盧娜說，「我們已經收到疫苗了，現在就是等疾病防治中心公布最終建議，然後就可以開始為民眾施打。」

芝衛生局表示，預計本周晚些時候，衛生局就會公布疫苗接種地點，以及民眾可以需要了解的相關信息。

盧娜說，只要6個月及以上者，都可以接種最新版的新冠疫苗，而且住在芝市的市民，均可享受接種免費的優惠。

她表示，無論有無合法居留身分或有沒有健康保險，所有市民都將獲得免費疫苗；假使有醫療保險 者，可以在任何藥房或診所接種疫苗。

由於流感季節臨近，她還建議大家同時施打新冠疫苗與流感疫苗 ，盧娜說，兩劑同時施打是安全的，民眾不需擔心，她還建議老年人額外接種R.S.V疫苗。

盧娜特別表示，假使有免疫系統受損問題者，接種疫苗前應該先諮詢醫生。