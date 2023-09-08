新州40年懸案終破 女子被控當年過失殺死親生女嬰

40年前被棄女嬰「嬰兒瑪麗」的案件終於告破。(取自新州摩利斯郡政府辦公室)

一件40年前發生在新澤西州 的懸案終告破，摩利斯郡(Morris County)檢察長起訴一名今年57歲的女子，她被控在17歲時殺害自己剛出生不到24小時的女嬰。

1984年，有民眾在該郡門德姆鎮(Mendham Township)發現一名新生女嬰的屍體，她被包裹在一條毛巾之中，並被放置在塑膠袋裡。經過法醫鑒定，這是一起兇殺案件，因為女嬰生下來之後還活著，雖然還沒活過24小時。

摩利斯郡檢察長卡羅爾(Robert J. Carroll)表示，今年早些時候已經在南卡 逮捕了這起案件的嫌疑人，也就是該女嬰的母親。她今年已經57歲，名字未被公布。她目前被控一項青少年過失殺人罪，沒被拘留但是受到警方的監控追蹤。如果罪名成立，她有可能面臨最高三年刑期。

卡羅爾表示，女嬰當年被發現之後，警方提取了她的DNA並因此找到了她的父親，但父親已於2009年在其身分得到證實之前去世，並且不知道女嬰的存在。由於女嬰的父母都是案件後期調查過程中才查明身分的，當局給女嬰起名叫做「嬰兒瑪麗」。

卡羅爾還表示，女嬰母親身分的查明得益於新技術的出現、執法機關網路以及警察的努力。他在新聞發布會中還提醒年輕的父母，遇到相似情況時候不要隨便棄養。根據新州 的「安全港保護法」，新生兒的父母可以在任何一間醫院的急救室、警察局、消防局或者救護車等機構之中匿名交出嬰兒的監護權；如果該名嬰兒不滿30日大並且沒有受到任何的虐待或疏忽照料，這些機構都會無條件接受嬰兒，「沒有羞恥，沒有責備，沒有紀錄」。